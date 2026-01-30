Gashi: Kurti do të nis bashkëpunimin me opozitën që nga java e ardhshme
Avokati Tomë Gashi vlerëson se deklarimet e kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, se është i gatshëm që të bashkëpunojë me opozitën janë domethënëse.
Gashi, i ftuar në “FIVE” në Dukagjin, u shpreh se sipas tij Kurti do të nisë bashkëpunimin me partitë opozitare që nga java e ardhshme.
“Deklarimet e Kurtit janë publike që do të bashkëpunojë me opozitën që nga java e ardhshme – në fillim të shkurtit dhe që data e fundit për zgjedhjen apo rizgjedhjen e presidentes Vjosa Osmani është data 5 mars”.
Gashi, mes tjerash, u shpreh se beson se në të njëjtën ditë do të konstituohet Kuvendi dhe do të zgjidhet edhe Qeveria e re.
“Kjo i bie që datat po afrohen dhe Kurti është shprehur i hapur për bashkëpunim me opozitën pasi qëllimi është që të mos ketë bllokadë e ngërçe politike sikur nga shkurti i vitit deri më 28 dhjetor dhe të që të formohet parlamenti dhe në të njëjtën ditë besoj që do të formohet edhe qeveria “Kurti 3”, u shpreh Gashi.
