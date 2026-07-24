Garda Revolucionare paralajmëron civilët të qëndrojnë 500 metra larg bazave amerikane
Civilëve që jetojnë pranë bazave amerikane dhe vendeve të tjera në të gjithë Lindjen e Mesme u është thënë të qëndrojnë të paktën 500 metra larg, sipas paralajmërimeve nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Media shtetërore iraniane transmetoi deklaratën, e cila përshkroi se civilët duhet të qëndrojnë larg vendeve ku personeli ushtarak amerikan është "i fshehur" në mënyrë që të jenë "të sigurt".
Ajo tha se ushtarët amerikanë janë larguar nga bazat "nga frika e zjarrit" nga Irani dhe kanë ndërtuar "ndërtesa në qytete" ku vazhdojnë "krimet e tyre", transmeton Telegrafi.
IRGC tha se SHBA-të rifilluan luftën dhe, ndërsa "efektet e humbjes së Amerikës u shfaqën përsëri, Uashingtoni ka përdorur krime lufte në vend që të ndalonte sulmet e tyre”.
Ajo akuzoi SHBA-të për vrasjen dhe plagosjen e atyre që morën pjesë në pelegrinazhin Arba'in - tubimi më i madh publik vjetor në botë në Qerbela, Irak. /Telegrafi/