Fustanet e gjata që këtë sezon nuk vishen vetëm në mbrëmje
Modelet e thjeshta, të lehta dhe të sofistikuara përshtaten lehtë nga dita në mbrëmje, pa pasur nevojë për shumë aksesorë
Fustanet e gjata prej disa sezonesh nuk janë më të rezervuara vetëm për raste të veçanta, dasma verore apo dalje në mbrëmje. Përkundrazi, ato janë shndërruar në një nga pjesët më të përdorshme të garderobës së përditshme, sidomos kur duam të dukemi të rregulluara me sa më pak mund.
Mjafton një fustan i zgjedhur mirë që e gjithë veshja të duket më elegante, por njëkohësisht mjaftueshëm e lirshme për çdo ditë.
Një pjesë e madhe e popullaritetit të tyre lidhet pikërisht me faktin se sot fustanet elegante i veshim shumë më natyrshëm dhe më lirshëm se më parë. Ato nuk i kombinojmë më vetëm me taka të larta dhe bizhuteri të dukshme, por edhe me sandale të sheshta, shapka, atlete ose blejzerë të gjerë.
Pikërisht ky kontrast mes prerjes elegante dhe aksesorëve më të thjeshtë e bën gjithë pamjen më moderne dhe më të përshtatshme për përditshmëri, transmeton Telegrafi.
Veçanërisht të pëlqyera janë fustanet e gjata me linja të thjeshta dhe silueta të lehta, të cilat ndjekin lëvizjen e trupit pa shumë strukturë. Modelet me rripa të hollë, shpina e hapur, beli i ulur dhe detajet shumë minimaliste dominojnë aktualisht, sepse duken elegante dhe të përmbajtura në të njëjtën kohë.
Këto prerje krijojnë përshtypjen e lehtësisë dhe thjeshtësisë, por sërish duken shumë të sofistikuara. Prandaj është shumë e lehtë të përshtaten për raste të ndryshme dhe të stilohen si për kombinime të ditës, ashtu edhe për dalje në mbrëmje.
Në popullaritetin e fustaneve të gjata ndikon edhe fakti se ato funksionojnë si një veshje e plotë më vete. Nuk kërkojnë shumë mendim apo stilim shtesë, por megjithatë duken shumë elegante.
Pikërisht për këtë arsye, ato janë bërë një nga pjesët më praktike gjatë ditëve të ngrohta, kur kërkojmë një kombinim që duket i rregulluar, por mbetet i lehtë, i lirshëm dhe pa ngarkesë.
Më poshtë po veçojmë disa nga modelet tona të preferuara.
/Telegrafi/