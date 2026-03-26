Fushë Kosova hap thirrjen për përkrahje me folie plastike për serra
Komuna e Fushë Kosovës ka hapur thirrjen për aplikim për përfitimin e folies plastike për serra, në kuadër të mbështetjes për sektorin e bujqësisë.
Përmes këtij projekti, synohet të ndihmohen fermerët dhe të interesuarit që merren me kultivimin në sera, duke përmirësuar kushtet e prodhimit dhe rritur kapacitetet bujqësore në komunë.
“Ftohen të gjithë të interesuarit që të aplikojnë brenda afatit të paraparë dhe të përfitojnë nga mbështetja e ofruar nga komuna”, thuhet në njoftim.
Për informata shtesë lidhur me kriteret dhe procedurat e aplikimit, qytetarët mund të drejtohen në komunë ose të ndjekin njoftimet zyrtare të publikuara nga institucionet komunale. /Telegrafi/