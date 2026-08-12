Furrat e bukës në Maqedoni po ankohen për rritjen e kostove të prodhimit
Një tronditje e re çmimesh mund të prekë edhe bukën dhe ëmbëlsirat e bardha. Sektori i furrave të bukës paralajmëron se kostot e prodhimit janë përsëri të ngutshme dhe hapësira për t’i mbuluar ato pa ndryshuar çmimet po bëhet gjithnjë e më e vogël.
Për momentin, nuk ka asnjë njoftim se sa do të jetë rritja e mundshme e çmimeve, as nëse të gjithë prodhuesit do t’i rregullojnë çmimet e tyre, por sektori thotë se situata po monitorohet nga afër.
Barra më e madhe është mielli, por historia nuk mbaron këtu. Që një bukë të arrijë në raft, duhet të paguhen lëndë të tjera të para, paketimi, energjia elektrike, karburanti, transporti dhe puna. Kur disa artikuj kushtojnë njëkohësisht, faturën në fund të fundit e ndien prodhuesi dhe më shpesh blerësi.
“Nëse ky trend vazhdon, disa prodhues do të duhet të bëjnë rregullime të çmimeve”, paralajmërojnë sektori i furrave të bukës.
Një problem i veçantë është energjia. Furrat e bukës nuk janë një industri ku makinat mund të fiken thjesht kur energjia elektrike është më e shtrenjtë. Furrat punojnë me orë të tëra, prodhimi fillon natën dhe mallrat e gatshme duhet të dorëzohen në dyqane çdo ditë. Praktikisht, çdo lëvizje në çmimet e energjisë reflektohet në kostot e prodhimit.
Se energjia është një nga pikat e ndjeshme për këtë industri u pranua pranverën e kaluar. Në prill, përfaqësuesit e sektorit të bluarjes dhe pjekjes vendosën të mbanin çmimet në të njëjtin nivel deri në fund të muajit, ndërsa situata me naftën dhe kostot e tjera do të monitorohej. Në atë kohë, u deklarua se do të kërkoheshin zgjidhje nëse situata me energjinë e naftës përkeqësohej.
Gjatë asaj periudhe, sektori tha se “çmimet e bukës dhe ëmbëlsirave nuk duhet të rriten” dhe se situata do të analizohej më tej. Disa muaj më vonë, presioni është përsëri në fokus.
Ekonomistët shpjegojnë se me produkte si buka, nuk duhet të shikosh vetëm një artikull. Rritja e çmimit të miellit mund të jetë faktori kryesor, por nëse transporti, energjia, pagat, paketimi ose lëndët e tjera të para rriten gjithashtu, prodhuesi ka gjithnjë e më pak hapësirë për të përthithur atë kosto shtesë.
Dhe statistikat zyrtare tregojnë se presioni mbi kostot nuk është zhdukur plotësisht. Çmimet e inputeve bujqësore në qershor ishin 6.4 për qind më të larta se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa në korrik u regjistrua një rritje mujore e çmimeve të konsumit prej 0.1 për qind.
Pasiguri shtesë vjen nga tregu botëror. Çmimet e grurit dhe misrit u rritën përsëri në korrik, mes tensioneve gjeopolitike dhe problemeve të motit në rajonet kryesore prodhuese. Kryeekonomisti i Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara paralajmëroi gjithashtu për rrezikun e një vale të re të inflacionit të ushqimit për shkak të konflikteve, kostove të energjisë dhe ndikimeve klimatike.
Megjithatë, për qytetarët, gjëja më e rëndësishme është një gjë: sa do të kushtojë buka në arkë.Aktualisht nuk ka një çmim të ri specifik. Bukëpjekësit aktualisht po flasin për presion mbi prodhimin, jo për një listë çmimesh të gatshme. Por nëse mielli, energjia dhe transporti vazhdojnë të rrisin kostot, mundësia e një korrigjimi të çmimeve të bukës dhe ëmbëlsirave të bardha mbetet e hapur./Alsat