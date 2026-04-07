Fritilaria, lulja me model katrorësh që duket si e vizatuar me dorë
Modeli i saj unik e bën një nga lulet më të veçanta në natyrë. Kjo bukuri pranverore po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje në kopshte dhe aranzhime
Fritilaria (Fritillaria meleagris) është një bimë elegante, disi e tërhequr, që zakonisht lulëzon në pranverë, nga marsi deri në maj. Lulet e saj varen si zile të vogla, ndërsa ajo që i bën të veçanta është modeli karakteristik, alternimi i katrorëve më të çelët dhe më të errët, që i ngjan një tabele me katrorë.
Zakonisht paraqitet në nuanca vjollcë-rozë, por ekzistojnë edhe variante të bardha që duken veçanërisht të buta dhe elegante. Lulja rritet mbi një kërcell të hollë, me lartësi rreth 20 deri në 40 centimetra, ndërsa gjethet janë të ngushta dhe diskrete, duke e lënë lulen në qendër të vëmendjes.
Fritilaria rritet natyrshëm në livadhe të lagështa dhe pranë lumenjve në mbarë Evropën, përfshirë edhe rajonin tonë, ku në disa zona është bimë e mbrojtur. Është veçanërisht e njohur në zona të lagështa, ku në pranverë krijon pamje mbresëlënëse.
Në kopsht jep një ndjesi elegance të qetë nuk është e theksuar, por modeli i saj i pazakontë tërheq vëmendjen dhe i jep hapësirës një prekje romantike. Përshtatet shumë mirë në kopshte natyrale, por edhe në shtretër lulesh të planifikuar me kujdes.
Në ambiente të brendshme, si lule e prerë, sjell finesë dhe origjinalitet, ideale për ata që kërkojnë diçka ndryshe nga aranzhimet klasike pranverore, transmeton Telegrafi.
Si të kultivohet fritilaria?
Edhe pse duket ekzotike, fritilaria nuk është shumë kërkuese, por ka disa kushte kryesore:
• Toka: e lagësht, e kulluar mirë dhe e pasur
• Pozicioni: vend me diell ose gjysmëhije
• Mbjellja: llambat mbillen në vjeshtë, në thellësi 8–10 cm
• Ujitja: toka duhet të mbahet mesatarisht e lagësht
• Pamja natyrale: më e bukur kur mbillet në grupe
Është e rëndësishme të theksohet se nuk e pëlqen transplantimin, ndaj duhet zgjedhur menjëherë vendi i duhur.
Fakte interesante
• Emri meleagris vjen nga një zog, pendët e të cilit i ngjajnë modelit të lules
• Në disa kultura simbolizon përulësinë dhe bukurinë e heshtur
• Në natyrë është e mbrojtur, ndaj nuk duhet këputur
• Edhe pse duket delikate, është një bimë e qëndrueshme që rikthehet çdo vit
Fritilaria është dëshmi se natyra ka një imagjinatë të pashtershme – modeli i saj unik dhe forma e brishtë e bëjnë një nga thesaret më të bukura të pranverës. Nëse kërkoni një lule që i jep karakter kopshtit apo shtëpisë, kjo bukuri e veçantë e meriton vendin e saj. /Telegrafi/