Franca do të ndalojë zyrtarët nga mjetet amerikane të videos, përfshirë Zoom dhe Teams
Franca do t'u ndalojë zyrtarëve publikë të përdorin platformat amerikane, përfshirë Google Meet, Zoom dhe Teams, për videokonferenca, tha një zëdhënës për POLITICO.
Vendimi, pjesë e një përpjekjeje për të zhvendosur aktivitetet qeveritare në një platformë teknologjike vendase, vjen mes ndjeshmërisë në rritje në Evropë në lidhje me varësinë e thellë nga shërbimet amerikane.
Zyra e kryeministrit ka përgatitur një njoftim që u kërkon zyrtarëve shtetërorë të përdorin Visio, një softuer videokonferencash i projektuar nga Autoriteti Digjital Ndërministror i vendit (Dinum).
Ai funksionon në infrastrukturën e ofruar nga kompania franceze Outscale, transmeton Telegrafi.
Njoftimi do të publikohet "brenda pak ditëve të ardhshme", tha një zëdhënës nga Dinum.
Kjo vjen pas një njoftimi të dielën nga Ministri për Reformën Shtetërore, David Amiel se Franca do të synojë miratimin e një platforme videokonferencash vendase deri në vitin 2027.
Franca verën e kaluar urdhëroi që zyrtarët të heqin dorë nga WhatsApp dhe Telegram dhe në vend të kësaj të përdorin Tchap, një shërbim mesazhesh të menjëhershme i projektuar ekskluzivisht për nëpunësit civilë.
Visio përdoret tashmë nga 40,000 punonjës — duke përfshirë shumicën e ministrive dhe disa nga degët e tyre, siç është Qendra Kombëtare Franceze për Kërkime Shkencore.
Dinum synon 250,000 përdorues. Departamenti do të monitorojë pajtueshmërinë me tranzicionin dhe, në muajt në vijim, mund të bllokojë rrjedhat nga mjetet e tjera të videos përmes rrjetit të internetit të shtetit, tha ai. /Telegrafi/