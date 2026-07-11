Franca aktivizon planin e emergjencës kundër të nxehtit ekstrem
Qeveria franceze ndërmori hapin e paprecedentë të aktivizimit të një "plani për nxehtësinë ekstreme në Orsec" për departamentet që përballen me një valë të re të nxehti që parashikohet të shtrihet deri në javën e ardhshme.
"Plani i nxehtësisë ekstreme të Orsec" u aktivizua në departamentet që i nënshtrohen një alarmi të kuq të nxehtësisë dhe vlen për Morbihan (56), Ille-et-Vilaine (35), Mayenne (53), Sarthe (72), Loire-Atlantique (44), Vendée (85), Maine-et-Loire (49), Vienne (89) dhe Des.
“Ka pasur konsultime, shkëmbime dhe punë të kryer”, tha zëdhënësja e qeverisë Maud Bregeon për transmetuesin francez TF1.
Nëntë departamente në perëndim të Francës u vunë në alarm të kuq për nxehtësi ekstreme të premten, ndërsa 72 janë nën alarm portokalli, njoftoi parashikuesi kombëtar i motit Météo France.
Paralajmërimi i kuq për valë të nxehti do të shtrihet në 24 departamente, duke përfshirë të gjitha departamentet e Ile-de-France.
Plani Orsec është një mekanizëm reagimi dhe ndihme emergjente për ngjarje të jashtëzakonshme dhe në përgjithësi është aktivizuar në rastin e fatkeqësive natyrore si përmbytjet.
Ndryshe, zjarret kanë djegur dy herë më shumë tokë në Francë deri më tani këtë vit sesa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Kombi evropian po përballet me valën e tretë të të nxehtit që nga maji, me një pjesë të Francës perëndimore nën paralajmërimin më të ashpër për nxehtësi dhe zjarre që kanë shpërthyer në disa pjesë të vendit gjatë javës së kaluar.
Është episodi më i fundit vdekjeprurës i motit ekstrem, frekuenca në rritje e të cilit në dekadat e fundit, shkencëtarët e kanë lidhur me ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu.
Vendi regjistroi më shumë se 2,000 vdekje shtesë gjatë valës së të nxehtit të qershorit dhe 300 gjatë temperaturave të larta në fund të majit, sipas shifrave zyrtare. /Telegrafi/