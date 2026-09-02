Fondacioni Frutex & Golden Eagle dhuron 1,000 flamuj dhe 1,000 bluza për protestën “Kosova po pret”
Fondacioni Frutex & Golden Eagle ka bërë të ditur se do të mbështesë organizimin e protestës së thirrur nga platforma qytetare “Liria ka Emër”, e cila do të mbahet më 12 shtator nën moton “Kosova po pret”.
Në kuadër të kësaj mbështetjeje, fondacioni ka dhuruar 1,000 flamuj dhe 1,000 bluza, të cilat do të përdoren gjatë protestës.
Protesta “Kosova po pret” është paralajmëruar në prag të vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë për ish-drejtuesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me qëllim për të përcjellë zërin e qytetarëve për drejtësi, dinjitet dhe respekt ndaj historisë së vendit.
Marshi synon të bashkojë popullin e Kosovës përtej çdo dallimi politik, gjeografik apo shoqëror.
Top Lajme
Jobs
Real Estate