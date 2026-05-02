Fisnik Asllani me një asistim të bukur për golin e epërsisë të Hoffenheimit
Hoffenheimi po luan në shtëpi ndaj Stuttgartit në kuadër të javës së 32-të në elitën e futbollit gjerman.
Vendasit kaluan në epërsi në minutën e tetë duke realizuar për 1-0 me anë të Andrej Kramaric.
Reprezentuesi kroat u asistua nga sulmuesi dardan Fisnik Asllani i cili ia servoi një top të bukur, të cilin Kramaric e dërgoi në rrjetë.
— LIVE GOALS (@FTLiveGoals) May 2, 2026
Ky ishte asistimi i shtatë i Asllanit deri më tani në këtë edicion të garave, teksa numëron edhe dhjetë gola.
Vlen të theksohet se nga minuta e parë në këtë ndeshje janë aktivizuar edhe dyshja Albian Hajdari dhe Leon Avdullahu./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate