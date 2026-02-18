Fillon zbatimi i vendimit për ndalimin e hedhjes së mbeturinave në vende të palejuara
Drejtori i Inspekcionit, së bashku me inspektorin e Komunës së Obiliqit, kanë filluar zbatimin e vendimit që ka hyrë në fuqi më 15.02.2026, lidhur me ndalimin e hedhjes së mbeturinave në vende të palejuara.
Pas paralajmërimeve të vazhdueshme për masat ndëshkuese ndaj shkelësve, sot në fshatin Palaj është evidentuar një qytetar duke hedhur mbeturina në mënyrë të kundërligjshme.
Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ndaj tij është shqiptuar gjobë nga Inspektorati i Komunës në vlerë prej 1,000 (një mijë) euro.
Institucionet komunale mbeten të përkushtuara në zbatimin e ligjit dhe u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve që të respektojnë rregullat për mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e pastërtisë publike. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals