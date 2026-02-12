Filkov, BDI-së: Temat nacional-romantike janë të rëndësishme për politikanët e shekullit të kaluar
Pasi BDI kërkoi përgjegjësi penale për Ministrin e Drejtësisë për shkak të pamundësisë së dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, vetë Filkov bëri një deklaratë sot dhe tha se "temat nacional-romantike janë të rëndësishme për politikanët e shekullit të kaluar".
"Po punojmë me vendosmëri për stabilitetin dhe prosperitetin dhe sundimin e ligjit, tema që prekin të gjithë qytetarët. Çdo gjë tjetër do të lihet në anën e trishtueshme të historisë", tha Filkov në një deklaratë për mediat.
Duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske në lidhje me përplasjen midis Zëvendëskryeministrit dhe Ministrit të Çështjeve Evropiane, Bekim Sali dhe Ministrit të Drejtësisë në lidhje me këtë çështje, Kryeministri dje, duke iu referuar Amendamentit V të Kushtetutës, tha se provimi i jurisprudencës mund të jepet edhe në gjuhën shqipe, por kjo duhet të përcaktohet paraprakisht me ligj. Ligji aktual, siç tha Mickoski, nuk e lejon këtë.
Edhe njëri nga liderët e VLEN-it, Bilall Kasami njoftoi se në rikonstruimin e ardhshëm të qeverisë do të shqyrtohet edhe pozicioni i ministrit Filkov./Telegrafi/