Filipçe, Mickoskit: Po bëni ndërhyrje, duke sjellë një ligj jokushtetues në arsim
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në seancën e sotme parlamentare për pyetje parlamentare, theksoi se qeveria, me Ligjin e ri për Arsimin e Lartë, po bën një ndërhyrje klasike në autonominë e universiteteve.
"Nuk mund ta kuptoj se si po e shtyni në fuqi një ligj të tillë kur shihni se i gjithë komuniteti akademik, është kundër këtyre ndryshimeve. Ai ligj është jokushtetues. Qeveria nuk duhet të bëjë një ndërhyrje të tillë në autonominë e universitetit", tha Filipçe.
Në një pyetje drejtuar Kryeministrit Mickoski, Filipce theksoi se qeveria nuk duhet të shfuqizojë arbitrarisht universitetet.
"Nuk duhet të shfuqizoni universitetet dhe programet vetëm me vullnetin e Ministrit dhe disa anëtarëve të ekipit të tij. Jam mjaft i sigurt, më vjen keq që profesoresha nuk është këtu, që nuk po e bën këtë me vullnetin e saj të lirë, por është nën presionin tuaj. Ajo nuk është lloji i gruas pa përvojë dhe do të bënte ndryshime të tilla përballë rezistencës serioze nga të gjitha fakultetet në vend, si shtetërore ashtu edhe private", tha Filipçe./Telegrafi/