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Drejtori i Institutit Octopus, Arben Fetoshi, ka reaguar ndaj dekorimit të ish-gjyqtares hetuese serbe Danica Marinkoviq nga Kisha Ortodokse Serbe, duke e cilësuar këtë veprim si vazhdim të politikës së regjimit të ish-presidentit serb, Slobodan Millosheviq.

Në një postim në Facebook, Fetoshi ka shkruar se, 27 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, Serbia vazhdon të mohojë përgjegjësinë për krimet e luftës dhe, sipas tij, po i heroizon figurat që kanë qenë pjesë e kësaj politike.

Ai ka theksuar se dekorimi i Marinkoviqit me Urdhrin e Shën Savës nga Patriarku Porfirije, si dhe heroizimi i Milan Radoiçiqit nga presidenti serb Aleksandar Vuçiq, nuk janë raste të izoluara, por pjesë e një strategjie për të legjitimuar narrativën serbe mbi luftën në Kosovë.

Sipas Fetoshit, Marinkoviq, të cilën ai e përshkruan si person që ka “legalizuar” krimet e luftës dhe ka falsifikuar të vërtetën për masakrën e Reçakut, është dekoruar si “shërbyese e së vërtetës dhe drejtësisë”, ndërsa autoritetet serbe po e paraqesin këtë si mbrojtje të viktimave serbe.

Fetoshi vlerëson se këto veprime përfaqësojnë vazhdimësinë e politikës së dhunës dhe rolin e Kishës Ortodokse Serbe në legjitimimin e saj, duke shtuar se dekorimi i Marinkoviqit “e sakralizon trashëgiminë gjenocidale të Serbisë”, ndërsa heroizimi i Radoiçiqit “e legjitimon vazhdimin e dhunës për qëllimet e politikës hegjemoniste”.

Në fund, ai ka bërë thirrje që Serbia të ekspozohet vazhdimisht në qendrat ndërkombëtare të vendimmarrjes, përfshirë Uashingtonin, Brukselin dhe Londrën, por edhe në Tiranë, Shkup dhe Podgoricë.

KosovëLajme