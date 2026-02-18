Familjarët ‘rrëmbejnë’ milionerin në Tajvan - pasi mësuan se u martua me kujdestaren dhe planifikonte t’ia linte pasurinë asaj
Ky thuhet të jetë momenti kur të afërmit e një milioneri 102-vjeçar e rrëmbyen atë pasi zbuluan se ai ishte martuar fshehurazi me kujdestaren e tij dhe planifikonte t'i jepte asaj pasurinë e tij.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, ngjarja ndodhi jashtë një spitali në Distriktin Zhongshan, Taipei, Tajvan, më 3 shkurt.
Manjati njëqindvjeçar, mbiemri i të cilit është Wang, po largohej nga një takim mjekësor në një karrocë me rrota të shtyrë nga gruaja e tij e re.
Në hyrje prisnin tre nga djemtë e tij, tre nuset dhe katër nipër e mbesa.
Ndërsa çifti doli, të afërmit u hodhën përpara, e shtynë znj. Lai, gruan e re të të moshuarit, mënjanë dhe morën kontrollin e karrocës me rrota, duke u përpjekur ta largonin z. Wang.
Videoja tregon një luftë kaotike ndërsa znj. Lai bërtet për ndihmë nga policia.
Ajo thuhet se u lëndua gjatë përplasjes.
Oficerët mbërritën në vendngjarje pasi pranuar një raportim për incident.
Familja i tha policisë se i moshuari ishte babai dhe vjehrri i tyre, dhe ata e morën atë përfundimisht.
Përplasja shpërthyese në spital ndodhi disa javë pasi Z. Wang, 102 vjeç, regjistroi në heshtje martesën e tij me Znj. Lai, 68 vjeçe, më 5 janar.
Fëmijët e tij thonë se e zbuluan dasmën vetëm kur u përpoqën ta vizitonin më 8 janar dhe dyshohet se iu refuzua hyrja.
Të afërmit pretendojnë se kujdestarja e izoloi atë nga bota e jashtme dhe pengoi kontaktin e tij me familjen.
Ata gjithashtu pretendojnë se ajo shfrytëzoi gjendjen e tij mendore të përkeqësuar për të siguruar të ardhmen e saj financiare.
Sipas raportimeve, z. Wang transferoi shtatë parcela toke dhe një policë sigurimi me vlerë rreth 2.2 milionë euro te znj. Lai dhe fëmijët e saj, me një vlerë totale prej rreth 5.5 milionë euro.
Pasuritë e tij totale vlerësohen midis 18 milionë dhe 22 milionë euro.
Z. Wang raportohet se zotëron prona dhe parcela të shumta toke në Taipei. /Telegrafi/