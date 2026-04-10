Evropa mund të përballet me mungesë karburanti për aeroplanë shkaku i luftës në Iran
Evropa mund të përballet me mungesa sistemike të karburantit për aeroplanë nëse Ngushtica e Hormuzit nuk rihapet në një mënyrë “të konsiderueshme dhe të qëndrueshme” brenda tre javëve të ardhshme, ka paralajmëruar një grup që përfaqëson industrinë e aeroporteve.
Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve të Evropës (ACI) – i cili përfaqëson mbi 600 aeroporte në të gjithë kontinentin – i bëri thirrje BE-së të marrë masa të menjëhershme për të shmangur një skenar të tillë në një letër drejtuar Komisionit Evropian.
Disa nga masat që sugjeroi përfshijnë një lehtësim të përkohshëm të rregulloreve që pengojnë aftësinë e kontinentit për të importuar karburant për aeroplanë.
Grupi gjithashtu i kërkoi Komisionit Evropian të kryejë vlerësimin dhe monitorimin e prodhimit dhe disponueshmërisë së karburantit për aeroplanë.
Nëse do të ndodhte një krizë furnizimi, paralajmëroi grupi, kjo do të prishte rëndë udhëtimet ajrore dhe “do të dëmtonte ndjeshëm ekonominë evropiane”, duke përkeqësuar ndikimin e rritjes së çmimeve të naftës.
Çdo mungesë karburanti do të ndikonte në eksportet e Evropës, 26% e të cilave trajtohen nga aeroportet, si dhe në qytetarët ndërsa afrohet sezoni kulmor i udhëtimeve verore, vuri në dukje grupi.
Çmimet e karburantit për aeroplanë janë dyfishuar që kur SHBA dhe Izraeli hynë në luftë me Iranin dhe furnizimet ka të ngjarë të mbeten të kufizuara për muaj të tërë edhe nëse Irani e hap shpejt Ngushticën e Hormuzit, sipas Willie Walsh, drejtori i përgjithshëm i Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror (IATA). /Telegrafi/