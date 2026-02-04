Ekspertët tregojnë se pse qentë na ndjekin edhe në tualet
Shumë pronarë të qenve e njohin këtë situatë: sapo shkojnë në banjë, qeni i tyre i ndjek besnikërisht.
Por pse e bëjnë këtë? Ekspertët thonë se nuk është vetëm kënaqësi për pronarin.
Qentë janë kafshë sociale dhe instinkti i tyre i “ecjes në grup” i bën të qëndrojnë pranë familjes së tyre njerëzore.
Ata ndjekin pronarin edhe për shkak të lidhjes emocionale, por edhe për të ofruar mbrojtje në momentet kur ndihen se pronari është i pambrojtur.
Disa ekspertë shtojnë se kjo sjellje mund të lidhet edhe me ankthin e ndarjes: qeni nuk do të humbasë kontaktin me pronarin, edhe për pak sekonda.
Organizata RSPCA thekson se qentë thjesht dëshirojnë shoqëri dhe ndihen më të sigurt kur janë pranë nesh.
Megjithatë, nëse ndjekja bëhet obsesive, mund të jetë tregues i ankthit dhe kërkon vëmendje më të madhe nga pronari ose veterineri.
Në fund, ndjekja e qentë është një kombinim i kureshtjes, instinkteve të çoporit dhe dashurisë pa kushte për pronarin. /Telegrafi/
