E vërteta e vrasjes së Budit
Nga: Behar Gjoka[1]
Pjetër Budi (1566- 1622) - dëshmor i besimit, gjuhës dhe atdhetarisë
Vdekja e parakohshme e Budit, vetëm në moshën 56-vjeçare, pra në apogjeun e veprimtarisë kishtare, botuese dhe atdhetare, ka tërhequr përherë vëmendjen e jo pak studiuesve, veçmas për të shpeshtjellur lëmshin misterioz të endur me shumë përkujdesje dhe mjeshtëri qysh kur ngjau ndarja nga jeta, dhjetorin e largët, 1622, fill pasi kishte marrë pjesë në një takim të priftërinjve katolikë shqiptarë.
Gjykimet e këtyre studiuesve, pavarësisht nuancave dallimore ndërmjet tyre, megjithatë variojnë në dy pista shqyrtimore:
1. Si vdekje aksidentale në valët e lumit Drin.
2. Si vrasje e qëllimtë, me doras dhe nxitës, e formuluar kaq shpesh, në qasje të ndryshme.
Prezantimi i verifikuar i këtyre dy pistave, tanimë si konkluzione të përfunduara, është bërë i mundur duke analizuar rrethanat, kontekstet vepruese, sfondin historik të asaj periudhe hershmërie, madje duke përmendur dhe përcaktuar edhe kundërshtarët kryesorë të poetit.
Afera e vrasjes qëllimore, si më potente për nga skeleti përshkrimor, qëmtuar ndër arkiva, por e lënë në “gjysmëharresë” me nënkuptime nga ana e historiografisë letrare, është një realiteti prekshëm, përplot me dëshmi dokumentare. Madje, nisur nga krahasimi i të dhënave të autorëve të ndryshëm, të burimeve të shumta arkivale dhe, sidomos prej verifikimit të ngjarjeve hap pas hapi, si fragmente të ngadalësuara, pra duke gjurmuar retrospektivën e kësaj ndodhie, pa frikë e droje mund të fiksohet si linja përfundimtare.
Lexo po ashtu:
- Pjetër Budi dhe kultura e fasadës
- Mbi artin e Pjetër Budit
- Madhështi e njerëzve
- Letërsia shqipe” (1955): Teksti studimor i albanologut Stuart Edward Mann
Momentet e pasvdekjes, krejt natyrshëm mund të vështrohen, së paku në dy etapa kohore, patjetër të lidhura ngushtë me shoshoqen, por edhe me nuanca dalluese ndërmjet tyre:
A. Pasvdekja e distancuar e cila na vjen si një jehonë e gjallë deri në vitin 1642, që përkon me çastet e zhvillimit të gjyqit të Kallmetit për këtë çështje. Sipas Injac Zamputit, gjithnjë e shqyrtuar në relacionet e kohës dhe e pasqyruar në revistën Studime historike, nr. 1 e vitit 1985, dalin dy dëshmitarë okularë (të sypërsyshëm) në ngjarjet e ditëve të krishtlindjeve të viteve 1622-1623, të quajtur Mark Shega e D. Pjetër Bosi (Boshi), të cilët ndër të tjera dëshmojnë në gjyqin e Kallmetit: “Meqë lumi i Drinit ishte rritur shumë nga shirat e mëparshëm dhe ishte shumë i rrëmbyeshëm, iu lutëm imzot peshkopit Pjetër Budi që të mos vinte në rrezik të hapur veten e vet dhe ne të gjithë dhe veçanërisht iu lut me shumë këmbëngulje zoti D. Nikolla, por ai (nuk e di a për fat të mirë ose të keq) deshi të vazhdonte udhëtimin e vetë dhe, me t’u larguar prej bregut barka u mbush me ujë për shkak të furisë së lumit dhe të gjithë ranë në ujë. Ne me mundim të madh dolëm, por ai mbeti dhe shkoi nën ujë duke na shkaktuar qarje e dhimbje të pafund” (1985: 168).
Kjo e dhënë, gjithsesi, është vetëm njëra nga dëshmitë autentike, siç na bën më dije Injac Zamputi, e cila është gjendur në Aktet e gjyqit të Kallmetit, para 17 prillit 1642, posaçërisht në Arkivin e Propagandës Fide. Fjalësia përshkrimore e gjoja incidentit dhe, veçanërisht shprehja e futur në kllapa, ka tërhequr vëmendjen e dhjetëra studiuesve. Vetë formulimi i dyzuar, gati mister, e cila vjen në situatën e ndërkallur, sidomos nëntekstet e pranishme, që ndërkaq e fsheh edhe pranëvënia dhe baraspesha e fjalëve “për fat të mirë a të keq”, më tepër iu kundërvihet thënieve të tjera të këtyre dëshmitarëve. Dhe, çka këtu merr rëndësi thelbësore për aktin e kryer, si dhe lë shtegun të hapur për interpretime të shumëllojshme. Prandaj, po aty, me të drejtë, njohësi ma i thekur i jetës së Budit, bazuar në arkiva dhe dokumenta, konkludon: “Kështu u mbyll kjo çështje kaq e mprehtë dhe Roma, sikundër kishte mbyllur sytë më parë, qe e kënaqur që formalisht çdo gjë u vu në rregull” (1985:169), pra duke i vënë edhe kapakun e florinjtë të “drejtësisë”.
Ndërsa të dhënat e tjera që sjell Rexhep Ismaili, botuesi i poezisë së Budit, rreth organizimit të gjyqit të Kallmetit janë tejet interesante ku, ndër të tjera, tek parathënia e librit Budit-Poezia,1618-1621, ndër të tjera thekson: “Për ta ndjekur dhe zgjidhur këtë çështje, Roma caktoi ipeshkvin raguzan të Lezhës, Benedikt Orsini, që e njohim si një nga lajmëtarët për vdekjen e Budit. Orsini gjyqin e mbajti në Kallmet para 12 dëshmitarëve - 5 klerikë e 7 shekullarë dhe misionarit apostolik të Zadrimës, famullitarit të Dibrës e të Mërqisë. I akuzuari N. Leka mohon çdo gjë nga aktakuza …” (1986:44), duke sqaruar rrethanat e zhvillimit të gjyqit në Kallmet e jo tjetërkund. Por, mbase do sqaruar se aktakuzën, gjithnjë sipas Zamputit, për Nikollë Lekën, e pati hartuar Frang Bardhi, një figure tjetër e ndritur e shekullit XVII. Bardhi, në mes të tjerash, nënvizon: “Abati në fjalë (N. Leka) deshi të hynte në një barkë të vogël ku gjindej peshkopi i Sapës, Budi. Ky peshkop, duke pare rrezikun i thoshte të mos hypte meqë edhe ai vetë donte të dilte. Por, ai pa ua vënë veshin fjalëve të atij peshkopi mori një zagar, hyri në barkë e cila, nga pesha e tepërt, u fundos dhe që të gjithë shpëtuan me përjashtim të peshkopit të varfër. Dhe, tani ai (abati Nikolla) me kryepeshkopin e Tivarit bëjnë makinacione me shenja të qarta për të shkaktuar vdekjen e peshkopit të tanishëm” (1985:167).
Kopja e aktakuzës, me ngarkesë të dyfishuar, pra si një rrezik i pranishëm, shkruar me dorë të Frang Bardhit, siç na e paraqet Zamputi, para 22 gushtit 1641, ruhet në Arkivin e Propagandës Fide. Kjo dëshmi, nga më themeloret, sa i përket personit që ka hartuar aktakuzën, kundërshtohet nga ana e R. Ismailit, i cili, tekstualisht, gjithnjë tek parathënia, thotë: “Aktakuza në të vërtetë është e D. Simon Mesit me shtatë priftërinjtë e Zadrimës” (1986:44). Veçse, po aty, madje fare përngjitur thënies së parë, po ky autor nënvizon: “Frang Bardhi i pakënaqur me vendimin e gjyqit, reagon në Romë për shkak se nuk qenë bërë hetimet, po gjykimi u mbyll vetëm me dëshmi. Reagimi i Bardhit mbeti pa jehonë” (1986:44). Prania e Frang Bardhit edhe si formulues i akuzës, edhe si reaguesi më i zjarrtë, pas përfundimit të gjyqit është më e mundshmja. Ka më tepër gjasa që të jenë bërë dy reagime, relatime në Romë, pavarësisht njëri-tjetrit, për të njëjtin problem: demaskimin e farsës gjyqësore, që do të realizohej në Kallmet në vitin 1642. Këto pasazhe, të një distance të theksuar nga momenti i krimit, burimore dhe të shtjellimeve konkludive, e zbardhin plotësisht pistën e vrasjes së qëllimshme, sepse: Përcaktojnë katërcipërisht dorasin e kryerjes së atentatit, Nikollë Lekën. Prezantojnë dëshmitë e dy dëshmitarëve të pranishëm kur realizohet krimi, përkatësisht, Mark Shegës dhe Pjetër Bosit, që përveç tjerash lëshojnë dëshmi të rreme.
Nxitueshmëria për ta formalizuar kryerjen e gjyqit vetëm me dëshmi, sa për të mbyllur përfundimisht këtë episod të besdisshëm, për ata që e nxitën dhe e realizuan. Pikërisht, mbajtja e seancave gjyqësore pas njëzet vjetësh, lë hapësirë për të kuptuar dhe nënkuptuar se organizimi i këtij procesi bëhet qëllimisht për të realizuar kështu edhe vrasjen e dytë, tashmë nëpërmjet drejtësisë.
B. Pasvdekja e menjëhershme: për domethënien e tyre, mund të veçohen këto relacione të përkthyera prej Zamputit:
1. Letra e Gjon Kolësit drejtuar Kongregacionit të Propagandës Fide, e 20 janarit 1623, në të cilën thuhet: “Ipeshkvi i Sapës, mbasi kështu i pëlqej nanës së zotit u mbyt në ujë, sapo kalonte një lumë, dhe të gjithë krishtnimit t’atyne anëve i ka ramë shumë keq dhe, meqënëse kanë mbetur pa bari” (1952:221).
2. Relacionet e shkurt-marsit të Domeniko Andreasit, ipeshkëv i Shkodrës, në të cilat, përveç mëllefit të derdhur me tepri për veprimet e Budit, kryer kohë më parë, vijnë edhe disa të dhëna domethënëse: “... kam ndëgjue me hidhënim dhe keqardhje shumë e madhe se ... nuk ka shumë kohë, tue kalue një lumë (të quejtun Drin) me pesë veta, u mbyt në mënyrë të mjerë, t’ue shpëtue të gjithë ... as nuk ka qenë e mundun t’i gjendet trupi i tij ...” (1963:311).
3. Relacioni i marsit 1623 i Benedikt Orsinit, ku ndër të tjera shkruhet: “... për çështjen e mjerueshme që i ngjajti përpara festive të Krishtlindjeve Imzot Pjetër Budi, Ipeshkv i Sapës në Arbëni, i cili, kur po donte me kalue lumin e Drinit për të pajtue njëfarë kishe, asht mbytë në lumin e thanun, pa e pasë pamun kush trupin e tij” (1963:315).
4. Informacioni i vitit 1625 i Gjon Kolësit, në mes të tjerash nënvizon: “... asht e nevojshme që ipeshkvi të ketë ndihmën e miqve, të farefisit dhe me të holla pranë pashallarëve e krenëve dhe në njëmijë mënyra të përpiqet me ia dalë mb’anësh dhe turq, me i mbajtë ata të krishtenë në bindje ndaj Krishtit shenjtë. Nga kjo rrjedh se Ipeshkvi duhet të jetë përherë një që të ketë lindun po në këtë vend kështuqë ma mirë, dhe qoftë në gjuhën e vet, qoftë me anën e miqve e të farefisit, të mundet ma mirë me qëndrue sikundër turqve ashtu edhe kundër grekëve dhe kujdo, kështu ma mirë e ma me fryt ta kryejë shërbimin e shenjtë ndaj zotit në mes të gjindesh që njeh, të cilët edhe do ta ndihmojnë bashkë me krenët kryesorë të turqve për të shkue në vizitë dhe për të bamë, funksionet e nevojshme kudo që e lyp puna” (1963:369).
Ndërsa Gaetano Petrotta, që ka botuar një histori të letërsisë shqipe në italisht, në vitin 1932, një tekst i plotë si vështrim i historisë së gjuhës dhe të popullit tonë, si konceptim i materies dhe faktologji, në rastin e Budit mjaftohet me informatën: “... siç është thënë vdiq i mbytun në Drin në 1623 ...” (1932: 26), pra siç shihet duke lënë në ekuilibër ligjëratën e hapur qysh në krye. Nga të dhënat arkivore, që cekëm më sipër, lehtësisht mund të arrihet në disa konkluzione, sa i përket episodit jetëndarës:
- Ngjarja ka ndodhur në ditët e kremtimit të Krishtlindjeve, me gjasë, në prag të fillimit të tyre.
- Heshtet qëllimisht për emrat e personave të pranishëm në atë udhëtim të dhjetorit të vitit 1622.
- Humbja e trupit të Budit është një fakt që përmendet, thuajse prej të gjitha burimeve arkivore.
- Vdekja e parakohshme ndërpreu një udhëtim të rëndësishëm.
- Dhembja reale dhe hipokrite mbi zhdukjen e tij.
- Fajësohen vetëm valët e Drinit, të cilat ndihmuan jo pak për të endur misterin dhe aureolën enigmatike, kryesisht për ta paraqitur si aksident ndodhinë, mbytjen në valët e Drinit, në dhjetorin e lartë të 1622, në ditët e dimrit, në prag të Këshnellave. Gjithashtu, natyrisht nëpërmjet tyre, u luajt loja e dyzuar, për të fshehur ekzekutimin e projektuar, gjithsesi duke tentuar fshirjen e gjurmëve të krimit të parë. Kurse në gjyq, tanimë për ta mbyllur përfundimisht këtë kapitull, edhe me “vrasjen” e dytë, posaçëm me të një gjyqi formal, e që fatmirësisht vetë kjo maskaradë gjyqësore ndihmon për të evidentuar dëshmitarët, prapaskenat, të interesuarit, afër dhe larg, ngutjen për ta arkivuar këtë akt me çdo mjet, e parakohshme ndërpreu një udhëtim të rëndësishëm. Pa dyshim që këto dy momente, pra distanca e largët dhe ajo e afërt, të pasvdekjes së Budit, nuk mund të kuptohen në vetvete si qerthuj të shkëputur nga jeta e tij. Përkundrazi, lidhja ndërmjet tyre është krejt e kapshme, madje vjen e shqiptuar si marrëdhënie e ndërsjellët.
Prandaj, kundrimi i paravdekjes si momente të jetuara në kundërshti të hapur me mjedisin rrethepërqark, sidomos në vitet e fundit të jetës së tij që shpalojnë dhe formatojnë çastet më kulmore të kësaj figure, është e nevojshme, jo veç si radhitje faktesh, por më tepër si pranëvënie me pasvdekjen, patjetër, për të prekur rezonimin dhe pikëtakimet e natyrës së vërtetë të krimit të realizuar, prej të cilëve, si më kryesoret mund të shkëputen:
Së pari: Emërimi Ipeshkv i Zadrimës: “më “20 korrik 1621 u zgjodh ipeshkv (peshkop) ...” (1932: 21), siç e përmend Petrotta, madje duke thyer rregullat e Kongregacionit, për këtë emërtesë që parashikonte “doktor” në teologji, e cila u bë e mundur me shumë përpjekje, sidomos pas botimit të librave prej tij, më 1621. Ndërsa studiuesi Selman Riza, njohësi më i mirë i jetës dhe veprës së Pjetër Budit, si dhe i shkrimtarëve të shekujve XVI-XVII, të letrave shqipe, katër B, Buzuku, Budi, Bardhi, Bogdani dhe L. Matrëngës, bën me dije se emërimi i tij në këtë detyrë është realizuar më 10 korrik, 1621 (2002: 90).
Së dyti: Më 15 shtator 1621, Budi i dërgon një letër kardinal Gocadinos, ku përshkruan me hollësi përmasat e kryengritjes së përgjithshme, ndërsa thekson: “... popujt e sipërthanun presin nga unë personalisht për ditë se ç’vendim ka marrë Shenjtënija për këtë dëshirë të tyne dhe më nxisin që unë të kthehem me një përfundim të mirë. Do të jetë për gëzim të madhe t’atyne popujve dhe, në mënyrë që ky shestim i shenjtë, të mos zbulohet prej armiqve, do tju sjell këtyne popujve ndjesë të plotë (indungentia plenaria) me ndonjë bekim për ato vënëde, dhe do të shpërndaj librat e mi ... kështu shkuemja ime unë sjellë dyshim ...” (1963: 305), por në këtë udhëtim, siç thotë mos të edhe vetë Budi, bashkë me të ka qenë: “... tash së fundi më kanë dërgue, gjoja si student, një fisnik të quejtun Nikollë Leka, po nga ipeshkvia e Sapës, i cili e njeh shumë mirë qytetin e Shkodrës e të Lezhës, ka edhe marrëveshje të mira me popujt e sipërthanun të Kelmendit e të Dukagjinit ...”(1963:303). Prania e N. Lekës në të gjithë momentet e pasvdekjes dhe, sidomos përmendja prej vetë Budit, e kthen këtë personazh historik, në strumbullarin e atij episodi të largët, jo vetëm si doras, por edhe si njëri prej projektuesve që e ndoqi hap pas hapi, i vënë me detyrë, së jashtmi dhe së brendshmi, për ta gjurmuar këmba-këmbës dhe për t’ia gjetur anën, duke e mbytur në valët e Drinit.
Së treti: Në vitin 1622, pas kthimit nga Roma, Budi organizon një mbledhje me elementët kishtarë vendas, posaçërisht të Zadrimës, Shkodrës dhe Lezhës, ku vendoset: “... të mos pranoheshin prelatë të huaj, për qeverisjen shpirtërore ...” ku njoftimin për mbajtjen e kësaj mbledhjeje e konfirmon Domeniko Andreasi, ipeshkëv i Shkodrës, përkatësisht në relacionin e datës 1 shkurt 1623, ku përveç tjerash, thotë: “Në dioçez unë do të gjej shumë pengesa për të cilat ... magjanësisht do të njohtoj ... kur t’arrij (në selinë?) time në të cilën me frigë ... aq më tepër se po marr vesh se (qenka) e vërtetë ajo që më kanë tregue disa njerëz të denjë për tu besue (se ipeshkvi i Sapës - Pjetër Budi), kur ka arrit n’ipeshkëvinë e vet ka (bamë një mbledhje me kler) në të cilën ka dekretue që tash e mbrapa mos të pranohen ipeshkvij, as abatë n’atë anë të Shqipnisë në mos qofshin vendas, dhe i ka ba të gjithë priftnit të nënshkruajnë ...” (1963:311), e ku shenjohet mjaft qartë “fajësia” e kryer prej shkrimtarit, për atë “kuvend” shpirtëror të mbajtur në Sapë, në ipeshkvëninë ku Budi ishte caktuar në detyrë të lartë, si ipeshkv.
Megjithatë, data e mbledhjes së këtij takimi, ende mbetet në errësirë, por, merret vesh që është mbajtur pas kthimit nga Roma me librat e stampuar, posaçërisht me pasqyrën dhe ritualin. Ka më shumë gjasa, nisur nga të dhënat e tërthorta e, veçmas prej ngutjes së Budit për botimin e librave, si dhe për shpërndarjen e tyre, për të fshehur veprimtarinë politike dhe atdhetare, e cila kishte rënë në sy të dashakeqëve dhe shtiekëqinjve, që kjo mbledhje të jetë e mbajturnë “... vjeshtën e vitit 1622” (1992:161), siç nënvizon Mahmud Hysa.
Qe të tre këto momente, pra pasvdekja e largët dhe e afërt, si dhe paravdekja, në raportimet logjike të ndërmjetme që kanë, ndikojnë për të përshpejtuar aktin, domethënë vrasjen e Budit, por si më thelbësori ndërmjet tyre, për shkak të konteksteve vepruese, pa mëdyshje që është episodi i tretë. Një akt nga më kuptimplotët në veprimtarinë fetare, sepse pikërisht aty formulohet dhe përcaktohet mëvehtësia fetare, duke konturuar, qysh në hershmëri, portretin e një farë “autonomie” të parë kishtare, të besimit katolik, duke hedhur kështu themelet e pavarësisë shpirtërore, njërës prej shtyllave bazale të bërjes së atdheut dhe kombit.
Për rrethanat e zhdukjes së Budit, kohë më parë studiuesi S. Riza nënvizon: “... është tepër larg mendsh që kalimin e lumit me trap në dimër, Budi të ketë vendosur ta bëjë për shkaqe vetëm e thjeshtë administrative. Përkundrazi, është krejt e natyrshme të mendohet se rrezikun e këtij veprimi (i cili atij i kushtoi jetën), ai do ta ketë marrë në sy për shkaqe pakrahasimisht më seriozë e më të ngutshme: e pikërisht për motive konspirative të karakterit kryengritës ... militanti kryengritës nga njëra anë kundër zgjedhës turke, e nga ana tjetër kundër tutelës xheloze të Vatikanit dhe prepotencës së klerit të huaj” (1996:561) që, siç vërehet, e formulojnë qëllimin e lëvizjes së Budit, por edhe mundësinë e rrezikut duke përmendur edhe dy prej shkaqeve më themelorë që çuan në ndarjen e jetës së shkrimtarit.
Kurse I. Zamputi, pasi ka shfletuar, pothuaj plotësisht arkivat e Propagandës Fide, konkludon me të drejte:
a) interesat e klerit zadrimor, që donte për vete sundimin e Zadrimës;
b) vepra e sundimtarëve të vendit përqark Zadrimës, që shihnin tek Budi organizatorin e lëvizjeve të armatosura;
c) vepra e vendikasve që përherë kanë penguar lëvizjet që nuk hynin në sferën e tyre;
ç) kleri i lartë dalmatin që hetoi kundërshtarin e vet te Budi (1985:170), që përbëjnë edhe katër kundërshtarët potencialë të poetit, duke nënkuptuar këtu edhe kundërshtarin e pestë, natyrisht imagjinar dhe real, valët e Drinit.
Studiuesi R. Ismaili, si gjithnjë tek parathënia e librit poetik të Budit, thekson: “Vrasja e Budit nga bashkëlidhja Vatikan-Venedik-dalmatinas, përmes mashës së tyre zadrimore ishte e mirëseardhur për turqit. Luftën çlirimtare as shpirtërore as politike as fizike të shqiptarëve nuk e donin asnjëra prej këtyre palëve” (1986:45) që, siç duket qartë, emërtojnë ndarjen nga jeta të Budit si një vrasje e përgatitur. Pra historiografia letrare e shqipes dhe studiues nga më të shquarit, kanë qëmtuar nëpër dokumente dhe, herë pas here, kanë ndriçuar vdekjen e Budit, si jo aksidentale.
Sipërmarrja për të ofruar këto fakte, tashmë si parashtrim johipotetik, përkundër, si gjurmë dhe dëshmi të dokumentuara, që emërtojnë vdekjen e Budit si një atentat i qëllimshëm, i projektuar me kujdes për shumë kohë, por i realizuar në nxitim e sipër, veçse nxitueshmëria ka ndihmuar për të lënë gjurmët e shkujdesjes, edhe për faktin se dhjetori i largët i vitit 1622 mbetet një kumt i zi, me shumë hije, por, njëherit, edhe një çast i ndritshëm, krejt i rrallë për sakrificën sublime në altarin e atdheut dhe të kulturës shqiptare, sepse që prej aty merr udhë shtegtimi i Budit, përtej kohës së tij, tanimë si “luftëtar i mendimit”, siç e quan me të drejtë S. Hamiti, i rënë theror në fushën e betejës, duke mbartur mbi supe edhe shenjtërimin e ndarjes nga jeta.
______________
[1] Botuar në librin Poetika e Budit në vitin 2002, një libër i vlerësuar me çmimin “Penda e argjendtë” të konkursit të Ministrisë së Kulturës, si libri më i mirë studimor për vitin 2003. Pjetër Budi - dëshmor i besimit, gjuhës dhe atdhetarisë* (E vërteta e vrasjes së Budit)