E dyshuara për vrasjen në Ferizaj erdhi nga Franca për qëndrim të përkohshëm, dalin detaje
Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur në Gjykatën Themelore në Ferizaj kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj Arjeta Roshajt, e dyshuar për vrasjen në Ferizaj më 28 qershor 2026.
Sipas kërkesës së siguruar nga “Betimi për Drejtësi” më 28 qershor 2026, rreth orës 22:40, në Ferizaj, rruga “Sejdi Sejdiu”, përkatësisht në objektin banesor, të marrë me qira nga babai i të pandehurës M.B., e pandehura ka privuar nga jeta tani të ndjerin F.H.
Tutje, në kërkesë thuhet se tani i ndjeri kishte shkuar në banesën në të cilën ndodhej e pandehura, dhe gjatë qëndrimit në banesë, pas një mosmarrëveshje dhe përleshjeje fizike në mes tyre, e pandehura merr armën e zjarrit nga tani i ndjeri dhe shtie një herë në drejtim të tij, duke i shkaktuar plagë vdekjeprurëse, si pasojë e të cilave ka ndërruar jetë në vend ngjarje
Me këto veprime, ajo dyshohet se ka kryer veprën penale “Vrasje” nga neni 172 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Prokuroria ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet për caktimin e paraburgimit dhe se ekzistojnë prova të mjaftueshme që e mbështesin dyshimin e bazuar, përfshirë raportin mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, i datës 29.06.2026, me anë të së cilit është sekuestruar arma e zjarrit, e cila është përdorur në kryerjen e veprës penale. Si dhe deklarata e dëshmitarëve H.R., dhe M.N. ,të cilët vërtetojnë në tërësi gjendjen faktike të paraqitur në dispozitiv të kësaj kërkese.
Sipas Prokurorisë, rezulton se e pandehura jeton dhe vepron në Francë, ndërsa në Republikën e Kosovës ka ardhur për qëndrim të përkohshëm, rrethanë kjo që tregon se ekziston rreziku real dhe serioz se po që se lihet në liri, mund të arratiset për t’iu shmangur përgjegjësisë penale, e që me këtë rast do të pengohet zhvillimi i suksesshëm i procedurës penale.
Po ashtu, thuhet se ekziston rreziku që e pandehura nëse lihet në liri, mund të ndikojnë tek të dëshmitarët, me qëllim të ndryshimit të deklarimeve të tyre në favor të saj.
Prokuroria vlerëson se paraburgimi duhet të caktohet duke marrë për bazë peshën e rëndë të veprës penale, si dhe dënueshmërinë e veprës penale, po ashtu rrethanat në të cilat është kryer vepra penale.
“…fakti se pas një mosmarrëveshje dhe përleshje fizike me tani të ndjerin F.H., e pandehura ka marr armën e zjarrit nga tani i ndjeri, dhe ka shtënë njëherë në drejtim të tij, duke e privuar nga jeta, mënyra e kryerjes së veprës penale, përdorimi i armës së zjarri dhe pasoja e shkaktuar, respektivisht humbja e jetës së një personi, tregojnë shkallë të lartë të rrezikshmërisë shoqërore”, thuhet në kërkesë.
Andaj, Prokuroria vlerëson se masat alternative janë të pamjaftueshme për zhvillimin e suksesshëm të procedurës penale.