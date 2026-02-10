Dyshohen për falsifikim parash, Prokuroria e Ferizajt kërkon paraburgim për dy shtetas palestinezë
Prokuroria Themelore në Ferizaj ka njoftuar se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj caktimin e masës së paraburgimit për të pandehurit M.O. dhe Z.N., shtetas palestinezë, për shkak të dyshimit për veprën penale “Falsifikim i parasë” sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas Prokurorisë, më 6 shkurt 2026, rreth orës 19:30, në pikën e derivateve “Ballkan Petrol” në magjistralen Ferizaj–Prishtinë, i pandehuri M.O. dyshohet se ka futur në qarkullim para të falsifikuara.
Po ashtu, më 7 shkurt 2026, në rrugën “Skënderbeu” në Kaçanik, dy të pandehurit dyshohet se kanë poseduar 39 bankënota nga 50 dollarë, me vlerë totale 19.500 dollarë amerikanë, të cilat dyshohet se janë të falsifikuara. Bankënotat janë sekuestruar nga policia.
Dy të pandehurit aktualisht gjenden nën masën e ndalimit 48-orësh nga Prokurori i Shtetit, ndërsa për ta pritet vendimi i gjykatës për paraburgim. /Telegrafi/