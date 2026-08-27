Dy të vdekur në një 'incident të dhunshëm' në një shkollë pranë Berlinit, thonë mediat lokale
Dy persona u vranë në një "incident të dhunshëm" në një shkollë pranë Berlinit, raportuan mediat lokale të enjten, duke thënë se një nxënëse 18-vjeçare dhe një burrë 30-vjeçar kishin vdekur.
Transmetuesi publik rajonal RBB dhe një e përditshme lokale thanë se alarmi ishte ngritur në një shkollë të mesme në qytetin Gosen-Neu Zittau, pak jashtë kryeqytetit gjerman.
Gazeta Märkische Allgemeine raportoi në internet se burri i arrestuar ishte 19 vjeç dhe ish-i dashuri i viktimës, transmeton Telegrafi.
Ajo tha se burri 30-vjeçar vdiq ndërsa përpiqej të ndërhynte, pa specifikuar nëse është përdorur një armë apo nëse janë plagosur persona të tjerë.
Policia më parë konfirmoi vetëm se dy persona kishin pësuar lëndime të rënda, se ata ishin në vendngjarje dhe se një i dyshuar ishte arrestuar.
Imazhet nga rrugët pranë shkollës së mesme private treguan një ambulancë dhe shumë automjete të tjera të shërbimit të emergjencës, ndërsa ishin vendosur helikopterë shpëtimi.
Muajin e kaluar, dy vajza u plagosën rëndë dhe një i dyshuar 16-vjeçar u arrestua pas një sulmi në një shkollë të mesme në Gjermaninë jugore. Autoritetet thanë në atë kohë se i dyshuari në atë sulm vuante nga një "emergjencë e shëndetit mendor". /Telegrafi/