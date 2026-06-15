Dy pilotë humbin jetën, një aeroplan ushtarak rrëzohet në Pakistan
Një aeroplan i Forcave Ajrore Pakistaneze u rrëzua gjatë një misioni rutinë stërvitor në një zonë të hapur pranë qytetit veriperëndimor të Mardan duke vrarë të dy pilotët
Në një deklaratë, ushtria identifikoi pilotët si Toger Muhammad Qasim Abdullah i Forcave Ajrore të Pakistanit dhe Toger Taha Abbasi i Marinës.
Ajo tha se një bord hetimor është urdhëruar për të përcaktuar shkakun e rrëzimit.
Në deklarata të ndara, presidenti Asif Ali Zardari, kryeministri Shehbaz Sharif, shefi i ushtrisë, Feldmarshal Asim Munir dhe forcat e armatosura shprehën “pikëllim të thellë” për humbjen e jetëve dhe u shprehën ngushëllime familjeve.
Aksidentet gjatë stërvitjeve ushtarake kanë ndodhur periodikisht në Pakistan, megjithëse detajet shpesh nuk bëhen menjëherë publike dhe gjetjet e hetimit rrallë publikohen.
Aksidenti i fundit vjen më pak se një javë pasi 22 ushtarë u vranë kur një helikopter ushtarak u rrëzua në Kashmirin e administruar nga Pakistani për shkak të një defekti teknik, sipas ushtrisë. /Telegrafi/