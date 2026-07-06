Dy persona gjenden pa shenja jete në Prizren dhe Dragash
Rreth orës 14:15, në Prizren është raportuar se një viktimë femër kosovare është gjetur pa shenja jete në banesën e saj.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, ndërsa ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e saj. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.
Po ashtu edhe në Dragash është raportuar se një viktimë mashkull kosovar është gjetur pa shenja jete.
Vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
Rrethanat e dy rasteve janë duke u hetuar nga organet kompetente. /Telegrafi/
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