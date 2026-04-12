Dy persona arrestohen për sulm fizik në Prishtinë
Një person ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga dy persona të dyshuar në Prishtinë, në orët e para të mëngjesit të së shtunës.
Sipas njoftimit të policisë, rasti ka ndodhur më 11 prill 2026 rreth orës 01:50, kur ankuesi ka deklaruar se është sulmuar nga dy meshkuj kosovarë.
Të dyshuarit, të cilët dyshohet se ishin në gjendje të dehur, janë arrestuar nga njësitet policore dhe janë shoqëruar në stacion.
Me vendim të prokurorit, pas inicimit të rastit, të njëjtit janë ndaluar dhe janë dërguar në mbajtje për procedura të mëtejme ligjore. /Telegrafi/
