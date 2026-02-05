DPHM: Më ftohtë në Kodrën e Diellit, më ngrohtë në Gjevgjeli
Temperatura më e ulët këtë mëngjes është matur në Kodrën e Diellit ku janë regjistruar -2 gradë Celsius.
Temperaturat prej një gradë u regjistruan në Mavrovë dhe Lazaropole, dy gradë në Krushevë dhe tre në Pozharan.
Në disa qytete në të gjithë vendin, temperatura minimale varionte midis katër dhe gjashtë gradëve, ndërsa më e ngrohta ishte në Strumicë, Demir Kapi, Shtip dhe Gjevgjeli me nëntë gradë.
Në 24 orët e fundit, më shumë reshje u regjistruan në Gjevgjeli, ku ranë 19 litra për metër katror. Në Strumicë u matën 12 litra, në Berovë 10, dhe në Demir Kapi, Kriva Palankë dhe Kodrën e Diellit nëntë litra për metër katror secila.
Në Manastir, Pozharan dhe Lazaropole u matën tetë litra, ndërsa në Tetovë dhe Mavrovë shtatë litra për metër katror.