Dorëzohen në BQK një shumë e të hollave që dyshohen të jenë të falsifikuara, prokuroria urdhëron hetime
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person ka njoftuar se nga biznese të ndryshme janë deponuar dhe dorëzuar në BQK një shumë e të hollave që dyshohet të jenë të falsifikuara.
Në raportin policor bëhet e ditur se lidhur me rastin Prokuroria ka urdhëruar fillimin e hetimeve.
“Prishtinë /16-23.04.2026 – 09:00. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se nga biznese të ndryshme janë deponuar dhe dorëzuar në BQK një shumë e të hollave që dyshohet të jenë të falsifikuara. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, i cili ka urdhëruar fillimin e hetimeve”, thuhet në raport. /Telegrafi/
