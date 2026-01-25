Donkervoort P24 RS ka një peshë të lehtë prej 780 kilogramë, ‘bisha’ holandeze me motor V6 prodhon 600 kuaj fuqi
Donkervoort pretendon se P24 RS i saj i ri është "supermakina më holandeze e krijuar ndonjëherë", gjë që mund të supozohet vetëm se do të thotë se i pëlqen të ‘vishet’ me ngjyrë portokalli dhe të bërtasë DU DU DU DU, MAX VERSTAPPEN gjatë fundjavave.
Me sa duket, kjo ka të bëjë edhe me reputacionin holandez për "feedback të ndershëm dhe të pafiltruar", me Donkervoort që e përshkruan supermakinën e saj të re si një "kundërsulm të drejtpërdrejtë ndaj një bote automobilistike të kompjuterizuar dhe homogjene".
Pra, po, pavarësisht të gjithë karbonit të ekspozuar, dritave LED të çuditshme që hapen dhe pamjes futuriste si insekte, P24 RS është padyshim një gjë e vjetër.
Motor i madh përpara, ndërrues manual me pesë shpejtësi në mes dhe e gjithë lëvizja drejt rrotave të pasme. Madje, edhe drejtimi me servo dhe ABS janë opsionale, transmeton Telegrafi.
Janë kuti që ndoshta do t'i zgjidhnim në konfigurues, sepse në zemër të P24 RS është një version i modifikuar i motorit EcoBoost V6 3.5 litra të Ford me pjesë të brendshme të farkëtuara, lubrifikim me karter të thatë, kolektorë shkarkimi të printuar në 3D dhe dy turbo të rinj nga firma holandeze Van der Lee.
Rezultati është një fuqi marramendëse prej 600 kuaj-fuqi, megjithëse softueri i menaxhimit "Power To Choose" i Donkervoort ju lejon ta ulni atë në 400 kuaj ose 500 kuaj kur ndiheni veçanërisht të ndjeshëm.
Donkervoort F22 i mëparshëm përdorte motorin me pesë cilindra turbo 2.5 litra të Audi dhe arrinte maksimumin në 500 kuaj. Në modalitetin e plotë Verstappen (fatkeqësisht jo emri i tij zyrtar), P24 RS gjithashtu prodhon 590lb çift rrotullues, dhe falë një peshe prej vetëm 780 kg, ai do të arrijë shpejtësinë 0-200 km/orë në 7.4 sekonda, do të arrijë 2.3G në kthesa dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale mbi 300 km/orë.
Për fat të mirë, një sistem kontrolli tërheqjeje i rregullueshëm është standard, dhe ka një diferencial Torsen me rrëshqitje të kufizuar, pezullim aktiv me lartësi të rregullueshme të udhëtimit dhe përshtatje automatike të xhirove për të ulur marshin më lehtë. Megjithëse po, mund ta çaktivizoni këtë të fundit për të treguar aftësitë tuaja me thembra dhe gishta.
Po e çoni Donkervoort-in tuaj në pistë? Frenat prej qeramike karboni që kursejnë 2.1 kg për kthesë janë një tjetër mundësi, dhe P24 RS gjithashtu vjen me një komplet aerodinamik të lëvizshëm që përmirëson ftohjen dhe drejton ajrin rreth rrotave të përparme të ekspozuara ose nën dysheme drejt difuzorit të dyfishtë.
Rezultati është një makinë me një ‘mjekër’ të madhe, por edhe një forcë shtesë prej 90 kg në ulje në 250 km/orë pa asnjë efekt në shpejtësinë maksimale.
Vlen të përmendet se P24 RS ka edhe një çati prej fibrash karboni, megjithëse edhe me panelet në vend, thuhet se një shofer 1.88 m do të ulet pas timonit. I dobishëm kur shumica e holandezëve arrijnë atë gjatësi para pubertetit.
Ekzistojnë gjithashtu nivele të hapësirës së bagazhit si në Ford Fiesta, ulëse të lehta Recaro dhe një brendësi që dominohet nga butona dhe numëratorë fizikë.
Vetëm 150 kopje të P24 RS do të ndërtohen me dorë në Lelystad, dhe më shumë se 50 janë shitur tashmë te klientët në Evropë, SHBA dhe Lindjen e Mesme. Më mirë të paguani shpejt çmimin e kërkuar prej 298,500 eurosh. /Telegrafi/