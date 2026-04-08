Dogana parandalon kontrabandën e arit me vlerë mbi nëntë mijë euro
Në pikën kufitare Bogorodicë, zyrtarët doganorë kanë parandaluar një tentativë për kontrabandim të bizhuterive prej ari me vlerë 581.900 denarë (rreth 9.460 euro).
Sipas Drejtorisë së Doganave, personi tentoi kontrabandimin synonte të shmangë pagesën e taksave në shumën 207.738 denarë.
"Bizhuteritë e arit u sekuestruan, ndërsa ndaj kryerësit është ngritur padi penale nga Drejtoria për Hetime për kryerjen e veprës penale të “kontrabandimit”, e ndëshkueshme sipas Kodit Penal", thonë nga Drejtoria e Doganave.
"Drejtoria e Doganave theksoi se aksioni është pjesë e masave të vazhdueshme për parandalimin e kontrabandës dhe mbrojtjen e ligjit dhe financave publike.
Top Lajme
Jobs
Real Estate