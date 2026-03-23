“Do të bëjmë gjithçka”, Franco Foda optimist para përballjes me Sllovakinë
Përzgjedhësi i Kosovës Franco Foda është shprehur optimist se do të kenë sukses me Sllovakinë.
Ai në konferencë për shtyp dha lëvdata për ekipin sllovak dhe mënyrën si luajnë në kundërsulme, por premtoi se Kosova do të jep gjithçka për ta arritur finalen.
“Jo nuk kemi ndonjë shqetësim sa i përket ndeshjes me Sllovakinë. Jemi të vetëdijshëm që nuk do të jetë ndeshje e lehtë, por e dimë që Sllovakia ka një ekip shumë të fuqishme, kur e merr topin luan shumë mirë në kundërsulme”.
“Kemi besim shumë në kombëtare, kemi treguar se mund të luajmë shumë mirë si mysafir dhe të fitojmë ndeshje. Në këto tre ditë do të përgatitemi intensivisht dhe dëshirojmë të luajmë në finale në shtëpi. Do të bëjmë gjithçka për ta fituar ndeshjen me Sllovakinë”.
Në fund, ai shtoi se këto ditë stërvitje do të jenë vetëm taktike pasi lojtarët janë në top formë fizike.
“Nga ana fizike nuk ka nevojë t’i stërvisim lojtarët sepse janë në top formë. Theksi kryesor të jetë në aspektin taktik, që parimet tona t’i zhvillojnë në fushë dhe si të luajnë ndaj Sllovakisë. Plan i qartë se çfarë duhet bërë dhe çfarë zgjedhjesh kemi ndaj një ekipi si Sllovakia”.
Kujtojmë, përballja mes Sllovakisë dhe Kosovës zhvillohet të enjten nga ora 21:00./Telegrafi/