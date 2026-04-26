“Djalin e ndiqnin përditë për ta vrarë”, prindërit e Endri Goxhajt kërkojnë drejtësi
Familjarët e 30-vjeçarit Endri Goxhaj, i cili u ekzekutua me armë zjarri pak ditë më parë në Memaliaj, kanë reaguar mes dhimbjes së thellë, duke kërkuar zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe vënien para drejtësisë të autorëve.
Babai i viktimës, Astrit Goxhaj, i cili është invalid, rrëfen sakrificat e mëdha që ka bërë ndër vite për të rritur të birin. Ai tregon se ka punuar në kushte të vështira, duke mbledhur lule në mal për të siguruar jetesën, me qëllimin e vetëm për t’i ndërtuar një të ardhme më të mirë djalit të tij.
“Gjithë jetën e kam bërë për të. Sot më është shkatërruar gjithçka,” shprehet ai mes lotësh, duke shtuar se humbja e Endrit i ka rrënuar çdo shpresë.
Edhe nëna e 30-vjeçarit, e tronditur nga tragjedia, apelon për drejtësi, duke theksuar se autorët duhet të identifikohen dhe të marrin dënimin që meritojnë. Ajo deklaron se i biri kishte qenë në rrezik, duke pretenduar se “e ndiqnin për ta vrarë”.
Sipas familjarëve, Endri Goxhaj kishte pak kohë që ishte fejuar, çka e bën edhe më të rëndë humbjen, pasi jeta e tij u ndërpre në një moment kur po niste një kapitull të ri.
Ndërkohë, autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorëve të kësaj ngjarjeje të rëndë./Top Channel