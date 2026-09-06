“Ditari i një fotografi të luftës” do të hapet në Prishtinë, ekspozitë në nderim të luftës së UÇK-së
Galeria e Arteve në Prishtinë, në bashkëpunim me platformën qytetare “Liria Ka Emër”, do të hapë më 8 shtator 2026 ekspozitën “Ditari i një fotografi të luftës”, të fotografit Visar Kryeziu.
Ekspozita sjell përmes fotografisë kujtime, dëshmi dhe momente nga lufta e Kosovës, duke e rikthyer në vëmendje sakrificën dhe rrugën drejt lirisë.
Ajo vjen si një ekspozitë në nderim të luftës së drejtë dhe të pastër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dëshmi e historisë sonë dhe si mesazh mbështetjeje për çlirimtarët Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, të cilët ndodhen në Hagë.
Hapja e ekspozitës do të bëhet më 8 shtator, në ora 19:00, në Pallatin e Rinisë në Prishtinë.
Ekspozita është pjesë e aktiviteteve që po zhvillohen në prag të Marshit për Liri, që do të mbahet më 12 shtator në Prishtinë, në mbështetje të çlirimtarëve dhe të luftës çlirimtare të UÇK-së./kp/