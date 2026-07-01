"Disa protestojnë, të tjerë luajnë" Rama publikon videon: Tirana, pamje evropiane e lirive të barabarta
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka publikuar një video, ku shihen dy paralele të ndryshme, një pjesë e qytetarëve që protestojnë dhe një tjetër që luan volejboll në Tiranë.
Përmes postimit të tij, Rama e cilëson këtë si një “pamje europiane të lirive të barabarta”, duke theksuar se secili zgjedh mënyrën se si e kalon kohën e lirë.
“Mirmëngjes dhe me këtë pamje europiane të Tiranës së lirive të barabarta e shijeve të ndryshme për kohën e lirë, ju uroj një ditë të paqtë“, shkruan Rama. /Telegrafi/
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