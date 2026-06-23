Digjet një shtëpi në një fshat të Tetovës
SPB Tetovë njofton se një shtëpi nga një fshat i Tetovës është përfshirë nga zjarri.
"Më 22.06.2026 në ora 17:05 në SPB Tetovë është raportuar se ka rënë zjarr në një shtëpi në fshatin Trebosh, pronë e personit A.S.(46).
Personat e lënduar nuk ka, ndërsa zjarri është lokalizuar nga ekipi i Njësisë Territoriale Kundër Zjarrit Tetovë.
Këqyrja e vendit të ngjarjes është kryer nga ekipi i DP Grupçin", thuhet në njoftimin e SPB Tetovë./Telegrafi/
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