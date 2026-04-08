Digjet kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”
Një kamion ka marrë flakë sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, në afërsi të Duhlës.
Pamje të incidentit, të cilat u dërguan nga lexuesit e Telegrafit, tregojnë automjetin i përfshirë nga zjarri.
Mësohet se ende nuk ka të dhëna të sakta për shkaqet që çuan në incident, as për personat që mund të jenë lënduar.
Policia e Kosovës është kontaktuar nga Telegrafi për informacione shtesë, por deri në publikimin e lajmit nuk ka marrë përgjigje. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate