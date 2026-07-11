Dhelpra shpëtohet pasi i mbeti koka e bllokuar në një shishe
Shpëtuesit e kafshëve në Skoci i erdhën në ndihmë një dhelpre që u pa duke bredhur për të paktën dy ditë me kokën e mbërthyer brenda një shisheje plastike.
SPCA skoceze tha se një ekip shpëtimi kafshësh u dërgua në një lagje të Glasgout pasi një fqinj raportoi gjendjen e vështirë të dhelprës.
Dhelpra iku në strofullën e saj kur shpëtimtarët u përpoqën t'i afroheshin, kështu që u kthyen për një përpjekje të dytë.
"Pas një kërkimi të gjatë dhe disa përpjekjeve të pasuksesshme për të kapur dhelprën, shpëtimtarët kishin frikë se e kishin humbur. Pak çaste më vonë, ajo doli nga shkurret me shishen ende të bllokuar rreth kokës së tij", tha SPCA.
Shishja u hoq dhe dhelpra u dërgua në Spitalin e Kafshëve të Vogla të Universitetit të Glasgout për t'u trajtuar për një plagë në qafë nga shishja. /Telegrafi/