Një firmë teknologjike pretendon se ka shpikur një pajisje që përkthen të folurit njerëzor në gjuhën e qenve.

Biznesi me seli në Kaliforni, Traini, po shet atë që e quan "jaka e parë në botë për bisedë në kohë reale midis njeriut dhe qenit".

Videot e postuara në faqen e internetit të kompanisë tregojnë pajisjen në veprim, transmeton Telegrafi.

Në njërën prej tyre, një burrë pyet një aplikacion në telefonin e tij: "A mund të më japësh telekomandën". Përkthyesi më pas i kthen këto fjalë në lehje të inteligjencës artificiale, të cilave qeni në fakt u përgjigjet.

Një tjetër tregon kafshën duke lëpirë fytyrën e një burri pasi aplikacioni përktheu pronarin duke i urdhëruar: "Më jep një puthje".

Faqja e internetit e Traini e përshkruan mjetin si "inteligjenca e parë në botë për sjelljen e kafshëve shtëpiake që përgjigjet me theks, e ndërtuar për të përafruar teknologjinë me mirëqenien e kafshëve".

Megjithatë, trajnerja e qenve të famshëm Sharon Bolt dyshon se aplikacioni mund të zhvillohet ndonjëherë në diçka që u lejon njerëzve të zhvillojnë biseda të plota me kafshët e tyre të dashura shtëpiake. /Telegrafi/

