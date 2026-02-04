Dëshironi që qeni juaj të kuptojë gjithçka që po thoni? Firma teknologjike pretendon se ka përgjigjen
Një firmë teknologjike pretendon se ka shpikur një pajisje që përkthen të folurit njerëzor në gjuhën e qenve.
Biznesi me seli në Kaliforni, Traini, po shet atë që e quan "jaka e parë në botë për bisedë në kohë reale midis njeriut dhe qenit".
Videot e postuara në faqen e internetit të kompanisë tregojnë pajisjen në veprim, transmeton Telegrafi.
Në njërën prej tyre, një burrë pyet një aplikacion në telefonin e tij: "A mund të më japësh telekomandën". Përkthyesi më pas i kthen këto fjalë në lehje të inteligjencës artificiale, të cilave qeni në fakt u përgjigjet.
Një tjetër tregon kafshën duke lëpirë fytyrën e një burri pasi aplikacioni përktheu pronarin duke i urdhëruar: "Më jep një puthje".
Faqja e internetit e Traini e përshkruan mjetin si "inteligjenca e parë në botë për sjelljen e kafshëve shtëpiake që përgjigjet me theks, e ndërtuar për të përafruar teknologjinë me mirëqenien e kafshëve".
Megjithatë, trajnerja e qenve të famshëm Sharon Bolt dyshon se aplikacioni mund të zhvillohet ndonjëherë në diçka që u lejon njerëzve të zhvillojnë biseda të plota me kafshët e tyre të dashura shtëpiake. /Telegrafi/