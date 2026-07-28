Deputeti i opozitës serbe akuzon qeverinë për "dorëzim strategjik" të Kosovës: Banjska është vula e tradhtisë, Radoiçiqit iu dha akti për të zbatuar atë politikë
Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Popullore të Serbisë, Miroslav Aleksiq, e shfrytëzoi fjalimin e tij gati katërorësh gjatë debatit mbi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë serbe për të përqendruar shumicën e akuzave kundër qeverisë në politikën e saj ndaj Kosovës.
Duke pretenduar se qeveria kishte "dorëzuar strategjikisht veriun e Kosovës" që nga viti 2012, Aleksiq renditi marrëveshjet e arritura në dialogun Beograd-Prishtinë, akuzoi qeverinë për mbylljen e institucioneve serbe në veri dhe e përshkroi sulmin terrorist në Banjskë si "vulën e tradhtisë".
"Nga viti 2012 deri më sot, ju keni udhëhequr një veprim të udhëhequr strategjikisht për t'ua dorëzuar veriun e Kosovës shqiptarëve. Ju keni nënshkruar 93 marrëveshje, të paktën ato që dimë ne, të cilat një nga një e kanë larguar Serbinë nga territori i veriut të Kosovës", tha Aleksiq.
Duke folur në Parlamentin serb gjatë debatit mbi mocionin për votë mosbesimi ndaj qeverisë të hënën, Aleksiq vlerësoi se pozicioni aktual i serbëve në Kosovë është pasojë e vendimeve të marra nga qeveria aktuale.
Ai tha se qytetarëve iu urdhërua të largoheshin nga institucionet, të bojkotonin zgjedhjet lokale, gjë që, siç deklaroi ai, i mundësoi komunave me shumicë serbe të qeveriseshin nga kryetarë bashkie shqiptarë, transmeton Telegrafi.
“Ju keni çuar në largimin e qytetarëve nga institucionet, në mospjesëmarrjen në zgjedhjet lokale në veri të Kosovës, në qeverisjen e komunave ku jetojnë serbë nga shqiptarët, në çarmatosjen e policisë dhe në faktin se sot serbët në Kosovë jetojnë si në geto dhe janë njerëzit më të prekshëm në Evropë”, shtoi ai.
Aleksiq kujtoi marrëveshjen e parë të Brukselit të vitit 2013, duke deklaruar se Asociacioni i Komunave me shumicë serbe nuk është formuar as më shumë se një dekadë më vonë, ndërsa, sipas tij, të gjithë elementët e tjerë të marrëveshjes që nënkuptonin integrimin e institucioneve serbe në sistemin e Kosovës janë zbatuar.
“Ajo marrëveshje nënkuptonte formimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sot, që nga viti 2013, ai nuk është formuar. Por policia serbe është integruar në sistemin e Kosovës, strukturat serbe të sigurisë janë shpërbërë, gjyqësori është integruar dhe zgjedhjet lokale janë mbajtur sipas ligjeve të Kosovës”, shtoi ai.
Ai theksoi veçanërisht integrimin e gjyqësorit në vitin 2017.
"Ju dorëzuat të gjithë gjyqësorin në veri të Kosovës në vitin 2017", shtoi ai.
Duke folur për vrasjen e Oliver Ivanoviqit, Aleksiq tha se Ivanoviqi kishte paralajmëruar gjatë jetës së tij për strukturat që, siç deklaroi ai, po keqtrajtonin serbët në Kosovë.
Lidhur me Milan Radoiçiqin, ai pretendoi se qeveria i kishte mundësuar atij të menaxhonte proceset politike në veri.
“Ju i dhatë Milan Radoiçiqit një akt pronësie në Kosovë dhe mbi qytetarët që jetojnë atje, për të zbatuar këtë politikë të pabesë, për të persekutuar serbët dhe, për shkak të kombinimeve të tij, për të shitur atë që kishim dhe ruajtur gjatë historisë”, shtoi ai.
Duke parë prapa në nëntorin e vitit 2022, Aleksiq kritikoi vendimin e Listës Serbe për të braktisur kolektivisht institucionet e Kosovës.
“Ju u kërkuat qytetarëve tanë të tërhiqeshin nga institucionet në veri. Pas kësaj, nuk pati kurrë një kthim të unifikuar në institucione”, shtoi ai.
Ai theksoi se pas kësaj, sipas mendimit të tij, u lejua "fshirja e identitetit të popullit serb".
“Ju lejuat që identiteti i popullit serb në Kosovë të fshihej. Se nuk kishte më tabela serbe, flamuj serb, se të gjitha institucionet ishin marrë në dorë”, shtoi ai.
Duke folur për zgjedhjet lokale në prill 2023, ai tha se bojkoti u mundësoi kryetarëve të bashkive shqiptarë të merrnin përsipër menaxhimin e komunave në veri.
Fjalimi kulmoi me një shqyrtim të sulmit terrorist në Banjskë në shtator 2023.
Aleksiq tha se Milan Radoiçiq pranoi organizimin e aksionit, por se, siç deklaroi ai, nuk ishte përgjegjës për të.
“Çfarë vendi jemi ne nëse një kriminel duhet të luftojë për Kosovën dhe të kryejë disa nga veprimet e tij atje poshtë”, shtoi ai.
Pastaj ai përfundoi: “Banjska është një vulë. Banjska është një vulë e tradhtisë që keni kryer në Kosovë në dekadën e gjysmë të fundit”.
Aleksiq shtoi se pas Banjskës erdhi vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për të ndaluar përdorimin e dinarit dhe zbatimin e Ligjit për të Huajt, duke vlerësuar se qytetarët serb në Kosovë tani trajtohen si qytetarë të huaj. /Telegrafi/