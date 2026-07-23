Dënohet burri me burgim të përjetshëm për komplot terrorist që synonte akademinë ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar
Një burrë është dënuar me burgim të përjetshëm për komplotimin e një sulmi terrorist në një akademi ushtarake britanike me një mik, i cili më vonë kreu një sulm vdekjeprurës me thikë në një sinagogë.
Mohammad Bashir, 31 vjeç, u deklarua fajtor në gjykatën e Mançesterit për përgatitjen e një akti terrorizmi dhe duhet të vuajë të paktën 17 vjet para se të mund të merret në konsideratë kërkesa për lirim me kusht, transmeton Telegrafi.
Edhe pse ai nuk ishte i përfshirë në sulmin ndaj sinagogës në Yom Kippur tetorin e kaluar, hetimi për goditjen me thikë zbuloi prova se ai dhe sulmuesi kishin planifikuar një sulm të ngjashëm ndaj Akademisë së Mbrojtjes të Mbretërisë së Bashkuar, duke besuar se ajo trajnonte forcat izraelite.
"Mohammad Bashir është një xhihadist i vendosur dhe një individ i rrezikshëm i cili po planifikonte një sulm që mund të kishte shkaktuar shkatërrim," tha prokuroria në një deklaratë.
"Veprimet e tij demonstrojnë një angazhim të qëllimshëm dhe të vazhdueshëm ndaj ekstremizmit të dhunshëm", u theksua ndër tjera.
Dy muaj para se miku i tij Jihad Al-Shamie të kryente sulmin ndaj sinagogës, Bashir e çoi atë nga Mançesteri në Akademinë e Mbrojtjes në Shrivenham, Oxfordshire, për të vëzhguar vendin.
Dyshja diskutuan se si do të hynin në bazë, çfarë armësh do të përdornin dhe si mund të përdorej një jelek vetëvrasës i rremë gjatë sulmit.
"Jam i sigurt se ju dhe ai parashikonit që të dy do të martirizoheshit dhe kishit ndërmend të vrisnit të tjerë", i tha gjyqtarja Bobbie Cheema-Grubb Bashirit gjatë dhënies së dënimit.
Sulmi i planifikuar nuk u krye kurrë dhe prokurorët thanë se nuk kishte prova që Bashir ishte i përfshirë në sulmin ndaj sinagogës.
Policia e Mançesterit të Madh tha të enjten se mesazhet midis dy burrave u gjetën në telefonat e sekuestruar nga Al-Shamie pas arrestimeve të mëparshme në vitin 2025.
Policia kërkoi falje që nuk i shqyrtoi provat para sulmit ndaj sinagogës dhe tha se Zyra e Pavarur për Sjelljen e Policisë do të shqyrtojë nëse mesazhet e humbura mund të kishin ndihmuar në parandalimin e tij.
“Është e qartë se mosshqyrtimi i të dhënave që kishim në dispozicion para sulmit përbën një mundësi të humbur”, tha Stephen Watson, shefi i policisë së Mançesterit të Madh.
“Jam i zhgënjyer nga ideja e shtimit të vuajtjes së të gjithë atyre që u prekën nga ngjarjet e tmerrshme të tetorit të kaluar. Për këtë, më vjen shumë keq”, shtoi ai. /Telegrafi/