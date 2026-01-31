Deklarohet Hoxha pasi u emërua nënkryetar i BDI-së: Forca jonë është bashkimi
Arjanit Hoxha është emëruar sot nënkryetar i Bashkimi Demokratik për Integrim.
Në një reagim publik pas emërimit, Hoxha ka theksuar se ky vendim shënon përmbylljen e një kapitulli dhe hapjen e një etape të re në angazhimin e tij politik.
Hoxha shkruan se aktiviteti i tij politik vazhdon me misionin për mbrojtjen e kauzës kombëtare.
“Sot u përmbyll një kapitull që nuk ka qenë as i lehtë e as i shkurtër, për t’i hapur rrugë një kapitulli të ri. Më është besuar përgjegjësia për të ushtruar detyrën e nënkryetarit të BDI-së, një proces që shënon nisjen e një rruge të re me vazhdimësi të kauzës sime kombëtare: përfaqësimin e denjë, Ky hap nuk është për pushtet personal. Është për përgjegjësi më të madhe, për angazhim më të fortë dhe për një të ardhme ku zëri ynë dëgjohet dhe respektohet. Forca jonë është bashkimi", shkruan Hoxha.