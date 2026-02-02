Debate në seancë, Veliaj kërkon përjashtimin e gjyqtares Etleva Deda - largohet nga salla
Debate në seancën gjyqësore në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj.
Veliaj kërkoi përjashtimin e gjyqtares Etleva Deda pasi nuk i dha te drejtën të mbrohej efektivisht.
Avokatja Valentina Teodoresku u shpreh se taksia e priti vetëm një orë në IVEP Durrës, ndaj nuk pati më shumë kohë të njihej me aktet.
Teodoresku kërkoi shtyrje të seancës, kërkesë e cila u rrëzua nga GJKKO.
Gjyqtarja Etleva Deda ka kaluar në konkluzionet përfundimtare, duke e cilësuar si të ezauruar fazën e mbrojtjes.
Pas diskutimeve, Veliaj theksoi se meqë nuk po dëgjohet do të largohet nga salla./euronews/
Top Lajme
Jobs
Deals