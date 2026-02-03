Dacia Duster, C-SUV ekonomik më i shitur në Kosovë për 2025
Në segmentin C-SUV ekonomik, viti 2025 ka një emër dominues: Dacia Duster.
Me 113 njësi të shitura, ky model konfirmohet si C-SUV ekonomik më i shitur në Kosovë, duke ruajtur reputacionin e tij si një nga SUV-të më të fortë për raportin çmim - hapësirë -performancë.
Duster është bërë zgjedhje e preferuar për blerësit që kërkojnë një veturë të qëndrueshme, të përshtatshme për kushte të ndryshme rrugore dhe përdorim familjar, pa kosto të larta investimi.
Qasja praktike dhe funksionaliteti e kanë bërë këtë model veçanërisht tërheqës për tregun kosovar.
Ky sukses e kompleton panoramën e dominimit të Auto Mita-s në segmentet kryesore të tregut, duke dëshmuar se Dacia jo vetëm që mbetet markë ekonomike, por edhe konkurruese në klasat SUV.
