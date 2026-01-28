Çfarë fati - amerikani fiton dy milionë dollarë me një biletë të rastësishme lotarie
Një burrë nga Michigan që po blinte një biletë lotarie me gërvishtje në një stacion karburanti zgjodhi një “zgjedhje të rastësishme” dhe fitoi çmimin kryesor prej dy milionë dollarësh.
Burri 53-vjeçar nga Qarku Wayne i tha zyrtarëve të Loterisë së Michiganit se kishte vizituar dyqanin Jefferson Fuels në East Jefferson Avenue në Detroit në kërkim të një bilete lotarie me gërvishtje.
“Herë pas here blej një biletë lotarie dhe loja Legendary Wild Time ishte thjesht një zgjedhje e rastësishme atë ditë”, tha lojtari.
Bileta prej 20 dollarësh i solli burrit një çmim prej dy milionë dollarësh.
“E gërvishta biletën menjëherë pasi e bleva dhe nuk besoja se ishte e vërtetë kur pashë që kisha fituar 2 milionë dollarë. Nuk ishte deri sa thirra lotarinë dhe verifikova çmimin që fillova ta kuptoj se kjo po ndodhte me të vërtetë”, tha burri.
Fituesi tha se paratë e çmimit do të përdoren për udhëtime dhe për të rritur kursimet e tij. /Telegrafi/