Çfarë do të thotë kur pulson drita e verdhë në veturat me naftë?
Kur ndizni një automjet dizel, është normale që drita e verdhë e kontrollit (e ngrohësve) të pulsojë shkurtimisht. Megjithatë, nëse ajo vazhdon të qëndrojë e ndezur, këshillohet kujdes. Lista e arsyeve është e gjatë.
Nëse drita e indikatorit pulson, kjo zakonisht nuk është shenjë e mirë. Në këtë rast mund të ketë një defekt.
Shkaqet e mundshme janë të ndryshme: problem me sistemin e riqarkullimit të gazrave (EGR), bllokim i filtrit të grimcave dhe të tjera. Zakonisht mund të vazhdoni ngasjen, por duhet të shkoni në servis sa më shpejt që të jetë e mundur.
Të gjithë motorët dizel kanë karakteristikë konstruktive që kërkojnë ngrohje të ajrit gjatë ndezjes së motorit, sidomos kur është i ftohtë.
Në këtë proces, roli i ngrohësve është shumë i rëndësishëm, pasi ata e ngrohin ajrin. Në vend të kandelave, motorët dizel përdorin qirinj ndezës (glow plugs), të cilët e ngrohin ajrin për procesin e djegies.
Sot ky proces është shumë më i shpejtë dhe zakonisht i padukshëm. Megjithatë, drita treguese ka mbetur dhe duhet të fiket shpejt pas ndezjes së automjetit. Nëse ajo mbetet e ndezur, mund të ketë probleme të mundshme. /Telegrafi/