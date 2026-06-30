Çfarë dihet për bisedimet e ardhshme në Doha mes SHBA-së dhe Iranit?
Irani po e minimizon qëllimin e vizitës së tij në Doha këtë javë, duke këmbëngulur se nuk do të zhvillohen negociata me homologët e tij amerikanë në kryeqytetin e Katarit.
Megjithatë, pavarësisht se si Republika Islamike zgjedh ta formulojë pjesëmarrjen e saj, diplomacia pritet të zhvillohet në Doha këtë javë pas një shkëmbimi të tensionuar sulmesh gjatë fundjavës.
I dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, po udhëton për në Doha, thanë dy zyrtarë amerikanë për CNN, transmeton Telegrafi.
Një delegacion iranian do të jetë gjithashtu në qytet këtë javë, tha dje zëdhënësi i ekipit negociator iranian, Esmail Baghaei.
Konfuzioni u krijua pasi Irani deklaroi se nuk do të kishte negociata me SHBA-në në Doha, edhe pse konfirmoi se po dërgon një delegacion ekspertësh këtë javë për të negociuar lirimin e aseteve të tij të ngrira sipas një marrëveshjeje të mëparshme me Uashingtonin.
Një burim diplomatik i tha CNN dje se ekipet nga të dyja palët priten në Doha këtë javë.
"Fakti që përfaqësuesit e SHBA-së po udhëtojnë për në Katar nuk ka të bëjë fare me vizitën e delegacionit iranian, e cila po zhvillohet për të ndjekur (marrëveshjen)", u tha Baghaei gazetarëve të hënën.
Pavarësisht se si e përshkruan Irani vizitën, prania e njëkohshme e delegacioneve të ekspertëve nga Teherani dhe Uashingtoni në Doha pas tensioneve të fundjavës është e rëndësishme dhe nuk mund të anashkalohet.
Përpjekjet e negociatorëve iranianë për t'u distancuar nga çdo bisedë mund të jenë gjithashtu një taktikë për të lehtësuar presionin e brendshëm nga fraksionet e linjës së ashpër, të cilat i kanë akuzuar vazhdimisht ata se kanë bërë shumë lëshime dhe se janë dukur tepër akomodues ndaj SHBA-së.
Kornizimi i vizitës si e fokusuar në sigurimin e lirimit të fondeve - në vend të negociatave - mund të jetë një mënyrë tjetër për të lehtësuar atë presion. /Telegrafi/