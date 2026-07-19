Burri përdor vegël për pastrimin e tualetit për të shpërthyer tullumbace për rekordin botëror Guinness
Një rekordmen serik Guinness nga Gjermania u armatos me një vegël për pastrimin e tualetit për të shpërthyer 60 tullumbace në 30 sekonda.
Andre Ortolf, 32 vjeç, mori rekordin për numrin më të madh të tullumbaceve të shpërthyera me një vegël tualeti në 30 sekonda nga amerikani Kevin Daane, i cili vendosi rekordin në 23 në vitin 2025.
"Ishte shumë argëtuese. Më pëlqen shumë të provoj rekorde të pazakonta dhe argëtuese, dhe kjo më bëri të buzëqesh. Është një nga ato sfida që është po aq e këndshme për t'u parë sa është edhe për t'u provuar," tha Ortolf për Guinness World Records.
"Gjithmonë kam shijuar rekordet botërore të lidhura me tullumbace sepse janë argëtuese dhe zbavitëse. Kur hasa në idenë e shpërthimit të tullumbaceve me një vegël tualeti, mendova se ishte një sfidë kaq qesharake dhe zbavitëse saqë thjesht duhej ta provoja", tha ai.
Ortolf tha se beson se ka ende vend për të përmirësuar rekordin e tij.
"Padyshim që mendoj se ka ende vend për përmirësim. E përfundova përpjekjen në vetëm 24 sekonda, kështu që besoj se mund të kisha shpërthyer edhe më shumë tullumbace me pak më shumë praktikë", tha ai.
"Një gjë në të cilën u përqendrova ishte fryrja e secilës tullumbace sa më shumë që të ishte e mundur në mënyrë që ato të kishin tension maksimal, duke i bërë më të lehta për t'u shpërthyer me vegël tualeti", shtoi ai. /Telegrafi/
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