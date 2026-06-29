Burri blen shtëpi në ankand në SHBA, brenda gjenden tre trupa të pajetë
Shtëpia në Stanwich Lane u sekuestrua pasi pronarët e mëparshëm nuk iu përgjigjën një thirrjeje gjyqësore këtë vit.
Eshtrat e tre personave janë zbuluar në një shtëpi të sekuestruar dhe dy janë identifikuar, transmeton Telegrafi.
Zyrtarët njoftuan javën e kaluar se skeletet e tre personave ishin gjetur në një pronë në Connecticut në Stanwich Lane, Burlington.
Zbulimi i tmerrshëm u bë më 14 qershor, gjë që çoi në ekzaminimin e mbetjeve nga autoritetet për identifikim, si dhe për shkakun e vdekjes.
Trupat u gjetën afërsisht në orën 5 pasdite sipas orës lokale, kur policët shtetërorë iu përgjigjën një raporti se një pronar i kohëve të fundit i kishte gjetur eshtrat.
Sipas People, policia shtetërore pretendoi se një "blerës i ri shtëpie" e kishte blerë pronën në një gjendje "siç është" në një ankand sekuestrimi.
Të dhënat gjyqësore të shqyrtuara nga The New York Times pohojnë se prona është ndërtuar në vitin 2022 dhe është shitur për 525,000 dollarë nga Edward Marchion në ankand më 6 qershor.
Megjithatë, ajo tani mbahet nga Shellpoint Mortgage Services që kur pronari i shtëpisë "zbuloi mbetjet skeletore të tre individëve në shtëpi".
Por tani, për fat të keq, dy prej tyre janë konfirmuar se i përkasin 54-vjeçares Sally Ann Cash dhe djalit të saj 22-vjeçar, Brian Cash.
Megjithatë, shkaku i vdekjes ende nuk është përcaktuar, si dhe identiteti i personit të tretë.
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Megjithatë, ajo që dihet është se autoritetet kanë bërë një sërë vizitash në pronë nga viti 2021 deri në vitin 2025, përpara se të bëhej marrëveshja e sekuestrimit kur pronarët e shtëpisë (me sa duket Cash) nuk u paraqitën në gjykatë gjatë një thirrjeje në mars 2026.
Sipas The Times, në gusht 2025, një marshall shtetëror la thirrjen në shtëpi, dhe ajo u miratua deri në marsin pasardhës.
Departamenti i Zjarrfikësve Vullnetarë të Burlingtonit gjithashtu ndaloi pranë pronës tre herë në dimrin e vitit 2021 dhe në maj 2026 për shkak të një alarmi.
Sipas NBC Connecticut, një telefonatë u bë më 28 nëntor 2021, 29 nëntor 2021 dhe më 18 dhjetor 2021.
Megjithatë, nuk dukej se dikush jetonte në pronë në atë kohë.
"U bënë përpjekje nga forcat e rendit për të kontaktuar kompaninë e menaxhimit të pronës", tha Michael J. Boucher i departamentit të zjarrfikësve për Times për vizitat.
"Hyrja në banesë nuk u bë dhe njësitë e departamentit të zjarrfikësve pastruan vendin e ngjarjes pa incidente".
Me sa duket, autoritetet panë gjithashtu tabela në pronë që tregonin se një kompani menaxhimi duhet të kontaktohet në rast emergjence.
Policia e Burlingtonit thuhet se ka kontaktuar kompaninë e menaxhimit për të raportuar alarmin e zjarrit, por alarmi mbeti duke tingëlluar sikur nëse ata do të kishin hyrë do të kishte dëmtuar pronën. /Telegrafi/