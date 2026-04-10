Binance rikthehet si partner në Balkans Blockchain Summit 2026, duke e pozicionuar eventin në nivel global
Balkans Blockchain Summit (BBS) rikthehet më 23-24 maj në Prishtinë, duke u konsideruar si një nga ngjarjet më të rëndësishme të industrisë Web3 në Evropë dhe më gjerë.
Pas një rritjeje të shpejtë që nga edicioni i parë, organizatorët synojnë mbi 10,000 pjesëmarrës këtë vit, duke e pozicionuar eventin në një nivel të ri global.
Partneriteti me Binance zyrtarizohet për edicionin 2026
Pas bashkëpunimit të suksesshëm në vitin 2025, ku Binance ishte partner kryesor i eventit, Balkans Blockchain Summit zyrtarizon rikthimin e këtij partneriteti edhe për vitin 2026. Ky bashkëpunim nuk përfaqëson vetëm vazhdimësi, por një hap të qartë drejt pozicionimit global të BBS. Prania e Binance, platformës më të madhe të kriptovalutave në botë, rrit ndjeshëm nivelin e besueshmërisë, ekspozimit dhe ndikimit ndërkombëtar të eventit.
Në edicionin e kaluar, përfshirja e Binance solli vëmendje globale drejt Prishtinës si një pikë e re referimi për teknologjinë dhe inovacionin. Në vitin 2026, ky bashkëpunim pritet të thellohet edhe më tej, duke e zgjeruar ndikimin e eventit përtej rajonit.
Nga një event rajonal në një platformë globale
Evolucioni i Balkans Blockchain Summit reflekton një rritje të qartë nga viti në vit:
2024 - Fillimi me mbi 1,000 pjesëmarrës
2025 - Rritje e ndjeshme me mbi 5,000 pjesëmarrës dhe partneritet me Binance
2026 - Një platformë globale që synon mbi 10,000 pjesëmarrës dhe shtrirje ndërkombëtare
Ky transformim e pozicionon BBS si një pikë takimi për ndërtues, investitorë dhe vendimmarrës nga e gjithë bota.
Fokusi i edicionit 2026
Gjatë dy ditëve të eventit, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të ndjekin diskutime mbi temat më aktuale të industrisë, përfshirë:
-Integrimin e AI me blockchain
-Tokenizimin e aseteve reale (RWA)
-Analizat on-chain dhe tregjet financiare
-Adoptimin real të kriptovalutave
-Rolin e institucioneve dhe rregullatorëve
Përveç paneleve dhe diskutimeve, eventi do të ofrojë mundësi konkrete për networking dhe bashkëpunime ndërkombëtare.
Prishtina drejt një qendre të re të Web3
Rikthimi i eventit dhe partneriteti me Binance e vendosin Prishtinën në hartën globale të inovacionit teknologjik. Balkans Blockchain Summit synon të shndërrohet në një platformë ndërkombëtare që jo vetëm sjell ide, por edhe lidh kapitalin, talentin dhe projektet reale në një ekosistem të vetëm.
Hyrja mbetet falas
Eventi do të mbahet në Klan Arena më 23-24 maj dhe pjesëmarrja është falas për të gjithë të interesuarit.
Regjistrimet janë tashmë të hapura në: balkansbs.com