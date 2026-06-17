Binance mbetet e përkushtuar ndaj përdoruesve të saj evropianë dhe do të vazhdojë të operojë në përputhje me ligjin në fuqi
Binance ka rikonfirmuar përkushtimin e saj ndaj përdoruesve evropianë dhe synimin për të vazhduar operimin në përputhje të plotë me rregulloret në fuqi në të gjithë kontinentin, duke theksuar njëkohësisht rëndësinë e një kornize rregullatore të drejtë, të parashikueshme dhe të harmonizuar për industrinë e aseteve digjitale.
Në një deklaratë zyrtare, Drejtori Rajonal për Evropën Qendrore dhe Lindore (CEE), Kyrylo Khomiakov, konfirmoi se kompania ka ndjekur në mënyrë aktive procesin për pajisje me licencën Markets in Crypto-Assets (MiCA) dhe ka bashkëpunuar ngushtë me rregullatorët evropianë gjatë gjithë procesit të licencimit.
“Binance mbetet e përkushtuar ndaj përdoruesve të saj evropianë dhe do të vazhdojë të operojë në përputhje me ligjin në fuqi,” tha Khomiakov.
Sipas tij, gjatë 18 muajve të fundit kompania ka zhvilluar një bashkëpunim konstruktiv me rregullatorët, përfshirë përmes një procesi gjithëpërfshirës aplikimi pranë Komisionit Helenik të Tregut të Kapitalit (HCMC) në Greqi. Binance theksoi se, sipas informacionit që posedon, rregullatori ka përfunduar shqyrtimin e aplikacionit dhe e ka konsideruar atë në përputhje me kërkesat e MiCA-s.
Kompania shtoi se aplikimi është shqyrtuar gjithashtu në nivel të Autoritetit Evropian për Letrat me Vlerë dhe Tregjet (ESMA), ndërsa HCMC ka shprehur qëndrimin se aplikacioni përmbush kriteret e nevojshme dhe synon të vazhdojë procesin e autorizimit në një nga mbledhjet e ardhshme të bordit.
MiCA, e cila ka hyrë në fuqi në të gjithë Bashkimin Evropian, përfaqëson kornizën e parë gjithëpërfshirëse rregullatore për asetet kripto në rajon dhe synon të ofrojë më shumë siguri juridike, mbrojtje për konsumatorët dhe integritet të tregut.
Binance theksoi se qartësia rregullatore është thelbësore jo vetëm për kompanitë që operojnë në këtë sektor, por edhe për përdoruesit dhe konkurrueshmërinë afatgjatë të Evropës në fushën e inovacionit digjital.
“Ne mbetemi të përkushtuar ndaj Evropës dhe jemi të gatshëm të operojmë në kuadër të një sistemi MiCA të drejtë, të parashikueshëm dhe vërtet të harmonizuar. Rregullimi i qartë dhe konsistent është thelbësor për përdoruesit, për industrinë dhe për konkurrueshmërinë e Evropës në fushën e aseteve digjitale,” shtoi Khomiakov.
Si një nga platformat më të mëdha të kriptovalutave në botë, Binance vazhdon të investojë në përputhshmëri ligjore, siguri dhe bashkëpunim me rregullatorët në tregjet kryesore. Kompania ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet industrisë dhe institucioneve rregullatore për të nxitur inovacionin, duke ruajtur njëkohësisht standarde të larta të mbrojtjes së konsumatorit.
Këto zhvillime vijnë në një kohë kur interesi për teknologjinë blockchain, asetet digjitale dhe inovacionin Web3 vazhdon të rritet në mbarë Evropën, përfshirë edhe tregjet në zhvillim të Ballkanit Perëndimor. Ekspertët e industrisë vlerësojnë se siguria rregullatore që ofron MiCA mund të luajë një rol kyç në tërheqjen e investimeve, nxitjen e inovacionit dhe forcimin e pozicionit të Evropës në ekonominë digjitale globale.
Pavarësisht pasigurive rregullatore që kanë shoqëruar zbatimin e MiCA-s, Binance vazhdon të vendosë standarde të larta globale në fushën e përputhshmërisë ligjore, bashkëpunimit me rregullatorët dhe mbrojtjes së përdoruesve. Ndjekja e licencës MiCA në Evropë është pjesë e këtij angazhimi afatgjatë.
Binance është bërë gjithashtu bursa e parë e kriptovalutave që ka siguruar një paketë të plotë licencash sipas kornizës rregullatore të Abu Dhabi Global Market (ADGM).
Në aspektin e sigurisë dhe përputhshmërisë, kompania ka parandaluar pothuajse 7 miliardë dollarë humbje të mundshme nga mashtrimet, ka ndihmuar në konfiskimin dhe kthimin e më shumë se 131 milionë dollarëve fonde të paligjshme tek autoritetet gjatë vitit 2025, ndërsa investon mbi 200 milionë dollarë në vit në përputhshmëri ligjore dhe siguri.
Sot, më shumë se 1,500 punonjës të Binance janë të angazhuar në role që lidhen me përputhshmërinë ligjore dhe menaxhimin e riskut, duke përfaqësuar rreth një në katër punonjës të kompanisë.