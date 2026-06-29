Biletat e aeroplanit mbeten të shtrenjta pavarësisht rënies së çmimeve të karburantit, pse?
Çmimet e karburantit për aeroplanë u dyfishuan pothuajse në javët e para të luftës në Iran, duke i shtyrë linjat ajrore t'ua kalojnë kostot konsumatorëve përmes rritjes së çmimeve të karburantit, më pak fluturimeve dhe tarifave më të larta të bagazheve.
"Nuk kishim zgjidhje tjetër", tha CEO i Delta, Ed Bastian, javën e kaluar, duke përmendur gati 2 miliardë dollarët që transportuesit kryesorë si Delta duhej të paguanin për rritjen e çmimeve të karburantit këtë tremujor.
Por çmimet e karburantit në fakt kanë rënë gjatë dy muajve të fundit dhe linjat ajrore nuk planifikojnë të tërheqin asnjë nga çmimet dhe tarifat e rritura.
Bastian tha se çmimet janë në "nivelin e duhur" pavarësisht kostove "kuptimplotë" më të ulëta, transmeton Telegrafi.
Çmimet e larta të qëndrueshme janë kryesisht për shkak të kërkesës së fortë - njerëzit janë thjesht të gatshëm të pranojnë rritje çmimesh gjatë sezonit të ngjeshur të udhëtimit veror. Dhe ka më pak vende në dispozicion.
Të njëjtat probleme të ofertës dhe kërkesës që i mbajnë çmimet më të larta e ulën çmimin e karburantit për avionë. Ka pasur më pak kërkesë për karburant për avionë sepse linjat ajrore ulën fluturimet dhe në të njëjtën kohë, rafineritë amerikane po prodhonin më shumë karburant për avionë për të përfituar nga çmimet më të larta, tha analisti i pavarur i naftës Tom Kloza.
Këta dy faktorë i ulën çmimet e karburantit për avionë me 40% që nga kulmi i tyre në prill, sipas të dhënave deri më 25 qershor nga Airlines for America, një grup tregtar i industrisë.
Ndërkohë, praktikisht të gjitha çmimet janë rritur me 15% deri në 20% nga një vit më parë, sipas të dhënave të Deutsche Bank Securities, të cilat gjurmojnë qindra çmime të publikuara.
Kompanitë ajrore i kanë rritur çmimet tetë herë që nga pranvera dhe deri në dy javë më parë, sipas Mike Linenberg, analist i linjave ajrore në Deutsche Bank Securities.
Linenberg vuri në dukje se çmimet janë më të larta sepse ka më pak vende në përgjithësi, gjë që për shkak se kompanitë ajrore eliminojnë fluturimet e tyre më pak të njohura dhe me çmime më të ulëta. Mbyllja e Spirit Airlines në maj vetëm sa i përkeqësoi gjërat.
Drejtuesit e kompanive ajrore madje kanë deklaruar publikisht se faktorët kryesorë që ndikojnë në çmimet e biletave janë furnizimi i vendeve dhe kërkesa për njerëzit që të fluturojnë, jo çmimi i karburantit.
"(Çmimet e biletave) do të diktohen nga kushtet e tregut, jo nga ndonjë formulë akademike, apo objektiv i rikuperimit të llogaritur (të kostove të rritura të karburantit)", tha drejtori ekzekutiv i Southwest Airlines, Bob Jordan, në lidhje me çmimet gjatë një takimi për të ardhurat e prillit.
Kjo nuk do të thotë që rritja e çmimit të karburantit në fillim të këtij viti nuk ishte e shtrenjtë për linjat ajrore. Karburanti i avionëve është shpenzimi i dytë më i madh për industrinë - një avion komercial me një korridor djeg afërsisht 800 galonë në orë.
Tre linjat ajrore më të mëdha të vendit - Delta, American dhe United - raportuan se shpenzuan 1 miliard dollarë më shumë për karburant vetëm në tremujorin e dytë.
Megjithatë, Linenberg tha se linjat ajrore do të mbulojnë më shumë se koston e rritjes së çmimit të karburantit. Dhe pjesa më e madhe e industrisë së linjave ajrore ka nevojë për para shtesë, veçanërisht transportuesit më të vegjël me zbritje.
"Mendoni për numrin e transportuesve që ende nuk janë rikthyer në fitimprurje të qëndrueshme që nga Covid - nuk mund të vazhdoni të humbni para vit pas viti dhe të prisni të jeni një kompani në vazhdimësi," tha ai.
Kjo është ndoshta arsyeja pse linjat ajrore nuk po nxitojnë të ulin çmimet.
"Sa më gjatë që konsumatorët të paguajnë këto çmime dhe linjat ajrore të mësohen me këtë rrjedhë të ardhurash, aq më shumë ka të ngjarë që ajo të qëndrojë", u tha investitorëve në prill drejtorit tregtar të United, Andrew Nocella.
Disa bileta më të lira ka të ngjarë të vijnë këtë vjeshtë, por kjo për shkak se çmimet ulen rregullisht pas sezonit të ngjeshur të udhëtimit veror. Por kjo nuk do të thotë që rritja e çmimeve të biletave ka mbaruar.
Ekspertët ende presin të njëjtën rritje përqindjeje këtë vjeshtë krahasuar me vitin 2025. Rezervimet pritet të jenë të forta sezonale për pjesën tjetër të vitit.
"Kjo nuk është një situatë ku duhet të presim që çmimet e biletave të avionit thjesht do të ulen. Dhe tarifat e bagazheve janë aq të ngjeshura sa mund të jenë. Nuk do t'i shihni linjat ajrore të tërheqin gjëra të tilla", tha Zach Griff, autor i një buletini të linjave ajrore, From the Tray Table.
Pasagjerët e United në qendrën e Aeroportit Ndërkombëtar Newark Liberty i thanë CNN javën e kaluar se nuk ishin të lumtur që çmimet po qëndrojnë të larta, por nuk u habitën.
"Kështu shkon gjithmonë", tha Ban Morel, i cili po priste dy bagazhe në vendin e marrjes së bagazheve, për të cilat pagoi 100 dollarë tarifa.
Kjo ishte përveç biletës së tij vajtje-ardhje prej 400 dollarësh për në Porto Riko. "Çdo gjë gjithmonë rritet në çmim, por duket se nuk ulet kurrë."
Morel tha se nuk e di nëse çmimet më të larta do ta bëjnë të udhëtojë më pak në të ardhmen, por "Do të udhëtoj më lehtë me siguri", tha ai, duke iu referuar tarifave të bagazheve.
Michael Boenisch, 67 vjeç, dhe gruaja e tij kishin të njëjtën ndjenjë pranimi me pahir ndërsa prisnin çantat pas kthimit të tyre nga pushimet evropiane.
“Çmimet rriten menjëherë dhe u duhet një kohë e gjatë për t’u ulur përsëri. Mendoj se jam pajtuar me këtë”, tha ai.
Megjithatë, ai nuk është i kënaqur me atë që po merr për paratë e tij.
“Udhëtimi ajror është e vetmja gjë që është përkeqësuar në jetën time”, tha Boenisch.
“Mendonim se do të fluturonim transatlantik brenda tre orësh deri tani. Në vend të kësaj, je i ngjeshur në një vend ku askush më i madh se unë nuk mund të futet më”, shtoi ai.
Por disa nga pasagjerët në Newark thanë se nuk po i ulin planet e fluturimit këtë verë, pavarësisht kostove në rritje.
Shané Harris po kthehej nga një udhëtim në Uashington, DC, me bashkëshortin e saj Stefon dhe djalin e saj Langston.
Familja po planifikon tre udhëtime të tjera me avion këtë verë - në Atlanta, Indianapolis dhe Portugali.
“Mendoj se po fluturojmë më shumë vetëm për shkak të aktiviteteve të fëmijëve tanë. Është një gjë e nevojshme”, tha ajo. /Telegrafi/