Besnik Salihu dënohet me 25 vjet burgim për vrasjen në Dumnicë të Podujevës, vëllai i tij lirohet nga akuza
Gjykata Themelore në Prishtinë, ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Besnik Salihut duke e dënuar me dënim unik prej 25 vjet burgim për rastin e vrasjes së S.S. Kurse, vëllai i tij, Ilaz Salihu u lirua nga akuza.
Aktakuza ngarkon Besnik Salihun për vrasjen e S.S., në mars të 2023-ës në Dumnicë të Podujevës dhe për armëmbajtje pa leje, ndërsa Ilaz Salihun për ndihmë në kryerjen e vrasjes, raporton “Betimi për Drejësi”.
Aktgjykimi u shpall të mërkurën nga kryetari i trupit gjykues, Alban Ajvazi dhe anëtarët Gent Beka e Gazmend Bahtiri.
Sipas vendimit, Besnik Salihu u dënua me 24 vjet burgim për “Vrasje” vepër kjo që u rikualifikua nga “Vrasje e rëndë”, dhe 1 vit e 6 muaj për “Armëmbajtje pa leje”. Ndaj tij, Gjykata shpalli dënim unik prej 25 vjet burgim.
Të njëjtit i vazhdohet masa e paraburgimit.
I akuzuari Besnik Salihu obligohet edhe për shpenzimet e procedurës gjyqësore në shumën prej 100 euro dhe 50 euro të tjera për fondin për kompensimin e viktimave të krimit.
Ndërkaq, Ilaz Salihu u lirua nga akuza, pasi nuk është provuar se ka kryer veprn penale.
Shpenzimet e procedurës për këtë të akuzuar, bien në barrë të gjykatës.
Të dëmtuarit u udhëzuan në kontest të rregullt juridiko-civil.
Ndaj këtij vendimi, palët kanë të drejtë të ankohen në afat prej 30 ditësh.
Sipas aktakuzës, më 26 mars 2023, rreth orës 18:08 minuta, në fshatin Dumincë e Epërme, Komuna e Podujevës, pas një mosmarrëveshjeje mes të akuzuarit Besnik Salihu dhe tani të ndjerit S.S., i akuzuari në mënyrë dinake dhe papritur iu afrua të ndjerit S.S. me qëllim që t’i merrte jetën.
Në aktakuzë thuhet se i akuzuari kishte shtënë me armë zjarri, duke qëlluar dy herë në kokë tani të ndjerin S.S- një herë me pistoletë në anën e majtë të kokës dhe një herë me armë të gjatë nën mjekër, duke i shkaktuar gjakderdhje masive të jashtme trunore, dhe për shkak të plagëve të marra nga predhat e shkrepura në kokë, tani i ndjeri S.S., ndërroi jetë në vendin e ngjarjes, ku më pas i akuzuari Besnik largohet nga vendi i ngjarjes.
Me këto veprime, i pandehuri Besnik Salihu akuzohej ka kryer veprën penale të “Vrasjes e rëndë”, sipas nenit 173, paragrafi 1, pika 14 e KPRK-së.
Tutje, në aktakuzë thotë se i pandehuri Besnik, në datën, kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitivin e parë të kësaj akuze, pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin për armët, ka poseduar një revole dhe një armë të gjatë, me të cilën ka kryer veprën penale të përmendur si më lart.
I njëjti ngarkohej edhe për kryerjen veprën penale “Mbajtjes në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, sipas nenit 366, paragrafi 1 të KPRK-së.
Gjithashtu, në aktakuzës thuhet se i pandehuri Ilaz Salihu, në vendin, kohën dhe mënyrën e përshkruar në dispozitivin e parë të kësaj aktakuze, me dashje ndihmoi vëllain e tij, të akuzuarin Besnik, duke i premtuar se do të fshehë provat e kryerjes së veprës penale.
Me këtë, i pandehuri Ilaz Salihu akuzohej ka kryer veprën penale të “Ndihmës në vrasjen e rëndë”, sipas nenit 173, paragrafi 1, pika 14, lidhur me nenin 3 të KPRK-së./BetimipërDrejtësi/